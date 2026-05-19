Аліна Гросу зізналася, коли насправді вдруге вийшла заміж: "Дякую за кожну мить"

Українська співачка Аліна Гросу розкрила нові подробиці свого особистого життя. Артистка зізналася, коли насправді вдруге вийшла заміж, і показала кадри з таємного весілля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram виконавиці.

Про свій другий шлюб Гросу публічно повідомила наприкінці лютого 2024 року.

Однак тепер з’ясувалося, що весілля відбулося набагато раніше.

Як виявилося, пара одружилася 19 травня 2022 року. Тож зараз вони святкують уже четверту річницю.

"Чотири роки як ми сказали так. Дякую за кожну мить. Можна по-різному ставитися до нашої пари… Але ми - дві протилежності, котрі так сильно притягнулись, зробили свій правильний вибір. І ми цьому дійсно щасливі", - звернулася до коханого знаменитість.

Аліна Гросу з чоловіком (фото: instagram.com/alina_grosu)

Разом із цим Гросу опублікувала фото зі свого весілля, яке раніше ретельно приховувала.

На знімках співачка постала у ніжній білій сукні, а її обранець - у чорному костюмі та білій сорочці.

На романтичних кадрах пара обіймається, тримається за руки та цілується.

Що відомо про особисте життя Аліни Гросу

Раніше Аліна Гросу була одружена з російським бізнесменом Олександром Комковим. Їхній шлюб виявився нетривалим і завершився розлученням у 2019 році.

Після цього співачці приписували роман із російським актором Романом Полянським.

На початку повномасштабного вторгнення РФ пара перебувала в Чернівцях. За словами Павла Зіброва, тоді артист нібито підтримував проукраїнську позицію.

Восени 2022 року Полянського помітили в Москві на кінопрем’єрі. Уже в лютому 2023-го Гросу натякнула, що ці стосунки завершилися, однак деталей не розкривала.

Згодом артистка переїхала до США, де продовжила творчу кар’єру та почала розвиватися як акторка.

У березні 2024 року Гросу повідомила про друге весілля, але особу чоловіка не назвала. Через це прихильники припускали, що її обранцем міг бути Полянський.

Восени того ж року пару помічали на приватному заході в Нью-Йорку.

Наприкінці 2025 року Гросу також бачили в одному із супермаркетів США з помітно округлим животиком.

Тоді фото з’явилися в мережі, але сама співачка ситуацію не коментувала.

Офіційно про вагітність артистка оголосила 10 січня 2026 року у новому кліпі. Гросу відверто розповідала, що довгий час не могла завагітніти.

Наприкінці квітня співачка стала мамою.