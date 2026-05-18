Після заяви про розлучення: Потап і Настя російською мовою оголосили про повернення дуету

Потап і Настя Каменських оголосили про повернення свого дуету на сцену. Артисти зробили спільну заяву російською мовою та анонсували перший концерт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на спільний допис колишнього подружжя в Instagram .

За словами виконавців, "пауза", яку вони взяли ще дев’ять років тому, завершується. Перший виступ дуету запланований на 19 грудня у Нью-Йорку.

"Рано чи пізно кожна історія добігає кінця, і наша історія - не виняток. Сьогодні завершиться пауза, на яку ми пішли аж 9 років тому. А це означає, що ми - Потап і Настя - повернулися і розпочинаємо концерти 19 грудня в Нью-Йорку. Ми чекаємо на вас усіх. We are back. Let’s go!” - заявили артисти.

Ця заява з’явилася невдовзі після того, як Потап і Настя Каменських повідомили про розлучення.

Про завершення стосунків вони оголосили 1 травня, опублікувавши спільне звернення в Instagram.

Українські медіа також писали, що артисти не планували давати додаткові коментарі щодо розриву.

Нагадаємо, Потап і Настя познайомилися у 2006 році. Тоді Олексій Потапенко шукав вокалістку, яка могла б виконувати приспіви у його піснях.

За рекомендацією друзів він звернув увагу на Настю Каменських, і згодом їхня співпраця переросла у створення дуету.

У 2000-х “Потап і Настя” стали одним із найпопулярніших музичних колективів в Україні. Їхні треки “Не пара”, “Внатуре”, “Все пучком”, “Чумачечая весна” та інші композиції швидко стали хітами.

Згодом артисти почали розвивати сольні кар’єри. Настя Каменських запустила сольний проєкт NK, а Потап продовжив працювати як артист, продюсер і автор пісень.

Після початку повномасштабної війни Потап і Настя неодноразово опинялися в центрі критики.

Українці дорікали артистам через окремі заяви, публічні появи та рішення, пов’язані з їхньою творчістю за кордоном.

Зокрема, раніше у медіа вже обговорювали повернення Насті Каменських до виконання російськомовних хітів на концертах у США, хоча до цього артистка заявляла, що не співатиме російською.