"Это на его совести". Экс-участница "ВИА Гры" поразила признанием об отце своего сына

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Миша Романова, которая самостоятельно воспитывает сына Мартина, впервые откровенно заговорила о поведении биологического отца мальчика. По словам певицы, мужчина не хочет участвовать в жизни ребенка.

Как сообщает РБК-Украина , об этом она рассказала в комментарии проекту "Тур зірками".

Что сказала Миша Романова об отце своего сына

Певица, которая вернулась в Киев, назвала болезненной тему отношений с биологическим папой 7-летнего Мартина. Как выяснилось, мужчина не хочет общаться с мальчиком.

"Это уже длится очень долгое время, и мне очень жаль именно за Мартина. Я бы очень хотела, чтобы он общался со своим отцом, но он не хочет", - поделилась она.

Иногда Миша вынуждена общаться с бывшим. Например, по вопросам с документами.

"Иногда у меня уже истерика, когда какие-то моменты с документами надо обсуждать, потому что мы сейчас находимся в другой стране", - рассказала она.

По словам Романовой, муж нерегулярно выплачивает алименты и фактически не признает мальчика своим сыном, хотя отцовство официально подтверждено.

"Он не вовремя платит алименты, какие-то 100 долларов. Он не воспринимает его за сына, хотя по документам в целом это 100% его сын. Это на его совести. Я с этим ничего не могу сделать", - поделилась она.

Миша Романова с сыном Мартином (фото: instagram.com/misharomanova)

О стоснуках с Максом Барских

Певица заверила, что Мартин не лишен мужского внимания. Важную роль в его жизни играют брат артистки и крестный отец Макс Барских.

С певцом они видятся во время его туров по Европе, а также поддерживают связь онлайн.

"Они хорошо ладят, созваниваются, присылают друг другу какие-то кружочки", - отметила она.

Романов с сыном и Барских (фото: instagram.com/misharomanova)

О мужчине мечты

Кроме этого, артистка прокомментировала и личную жизнь. Ранее она заинтриговала поклонников фото с подарками от загадочного мужчины.

"Нет, я сейчас не в отношениях, но когда приезжаю в Киев, то получаю очень много внимания от мужчин. Действительно, этот парень, с которым я общаются, имеет хорошее чувство юмора", - рассказала она.

В то же время Романова призналась, каким видит своего будущего избранника. Он должен быть умным, надежным, ответственным и с хорошим чувством юмора.