ua en ru
Вт, 19 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Это на его совести". Экс-участница "ВИА Гры" поразила признанием об отце своего сына

15:54 19.05.2026 Вт
2 мин
Артистка рассказала о нежелании бывшего быть папой и роли Макса Барских в жизни мальчика
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Это на его совести". Экс-участница "ВИА Гры" поразила признанием об отце своего сына Миша Романова (фото: instagram.com/misharomanova)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Миша Романова, которая самостоятельно воспитывает сына Мартина, впервые откровенно заговорила о поведении биологического отца мальчика. По словам певицы, мужчина не хочет участвовать в жизни ребенка.

Как сообщает РБК-Украина, об этом она рассказала в комментарии проекту "Тур зірками".

Больше интересного: Потап и Настя объявили о возвращении дуэта

Что сказала Миша Романова об отце своего сына

Певица, которая вернулась в Киев, назвала болезненной тему отношений с биологическим папой 7-летнего Мартина. Как выяснилось, мужчина не хочет общаться с мальчиком.

"Это уже длится очень долгое время, и мне очень жаль именно за Мартина. Я бы очень хотела, чтобы он общался со своим отцом, но он не хочет", - поделилась она.

Иногда Миша вынуждена общаться с бывшим. Например, по вопросам с документами.

"Иногда у меня уже истерика, когда какие-то моменты с документами надо обсуждать, потому что мы сейчас находимся в другой стране", - рассказала она.

По словам Романовой, муж нерегулярно выплачивает алименты и фактически не признает мальчика своим сыном, хотя отцовство официально подтверждено.

"Он не вовремя платит алименты, какие-то 100 долларов. Он не воспринимает его за сына, хотя по документам в целом это 100% его сын. Это на его совести. Я с этим ничего не могу сделать", - поделилась она.

&quot;Это на его совести&quot;. Экс-участница &quot;ВИА Гры&quot; поразила признанием об отце своего сынаМиша Романова с сыном Мартином (фото: instagram.com/misharomanova)

О стоснуках с Максом Барских

Певица заверила, что Мартин не лишен мужского внимания. Важную роль в его жизни играют брат артистки и крестный отец Макс Барских.

С певцом они видятся во время его туров по Европе, а также поддерживают связь онлайн.

"Они хорошо ладят, созваниваются, присылают друг другу какие-то кружочки", - отметила она.

&quot;Это на его совести&quot;. Экс-участница &quot;ВИА Гры&quot; поразила признанием об отце своего сына Романов с сыном и Барских (фото: instagram.com/misharomanova)

О мужчине мечты

Кроме этого, артистка прокомментировала и личную жизнь. Ранее она заинтриговала поклонников фото с подарками от загадочного мужчины.

"Нет, я сейчас не в отношениях, но когда приезжаю в Киев, то получаю очень много внимания от мужчин. Действительно, этот парень, с которым я общаются, имеет хорошее чувство юмора", - рассказала она.

В то же время Романова призналась, каким видит своего будущего избранника. Он должен быть умным, надежным, ответственным и с хорошим чувством юмора.

Еще больше интересного:

Алина Гросу раскрыла дату своей свадьбы

Вера Брежнева спровоцировала слухи о помолвке

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Аналитика
Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе