Трубін знову зіграє з "Реалом": жеребкування Ліги чемпіонів

Результати жеребкування

8 перших команд у загальній таблиці основного етапу напряму вийшли до 1/8 фіналу. А на попередній стадії зіграють клуби, які посіли місця з 9-го до 24-го.

Суперники у плей-офф:

"Монако" - ПСЖ

"Бенфіка" – "Реал"

"Карабах" – "Ньюкасл"

"Буде-Глімт" – "Інтер"

"Галатасарай" – "Ювентус"

"Боруссія" Д – "Аталанта"

"Брюгге" – "Атлетіко"

"Олімпіакос" – "Байєр"

Матчі відбудуться 17/18 та 24/25 лютого.

Напряму до 1/8 фіналу вийшли:

"Арсенал"

"Баварія"

"Ліверпуль"

"Тоттенхем"

"Барселона"

"Челсі"

"Спортінг"

"Манчестер Сіті"

Анатолій Трубін отримав шанс ще забити "Реалу" (фото: x.com/slbenfica_en)

З ким зіграють клуби українців

У стикових матчах візьмуть участь п'ять команд, де є вітчизняні представники.

Жереб звів у одну пару лісабонську "Бенфіку" Анатолія Трубіна та Георгія Судакова і мадридський "Реал" Андрія Луніна. Саме завдяки перемозі над "вершковими" (4:2) "Бенфіка" пробилась до плей-офф. А перемогу "орлам" приніс точний удар Трубіна в компенсований час.

ПСЖ Іллі Забарного зустрінеться з іншим представником Ліги 1 – "Монако". "Карабах" Олексія Кащука – з англійським "Ньюкаслом". А "Олімпіакос" Романа Яремчука – з німецьким "Байєром".