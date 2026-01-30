Трубін знову зіграє з "Реалом": жеребкування Ліги чемпіонів
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування стикових матчів плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
Результати жеребкування
8 перших команд у загальній таблиці основного етапу напряму вийшли до 1/8 фіналу. А на попередній стадії зіграють клуби, які посіли місця з 9-го до 24-го.
Суперники у плей-офф:
- "Монако" - ПСЖ
- "Бенфіка" – "Реал"
- "Карабах" – "Ньюкасл"
- "Буде-Глімт" – "Інтер"
- "Галатасарай" – "Ювентус"
- "Боруссія" Д – "Аталанта"
- "Брюгге" – "Атлетіко"
- "Олімпіакос" – "Байєр"
Матчі відбудуться 17/18 та 24/25 лютого.
Напряму до 1/8 фіналу вийшли:
- "Арсенал"
- "Баварія"
- "Ліверпуль"
- "Тоттенхем"
- "Барселона"
- "Челсі"
- "Спортінг"
- "Манчестер Сіті"
Анатолій Трубін отримав шанс ще забити "Реалу" (фото: x.com/slbenfica_en)
З ким зіграють клуби українців
У стикових матчах візьмуть участь п'ять команд, де є вітчизняні представники.
Жереб звів у одну пару лісабонську "Бенфіку" Анатолія Трубіна та Георгія Судакова і мадридський "Реал" Андрія Луніна. Саме завдяки перемозі над "вершковими" (4:2) "Бенфіка" пробилась до плей-офф. А перемогу "орлам" приніс точний удар Трубіна в компенсований час.
ПСЖ Іллі Забарного зустрінеться з іншим представником Ліги 1 – "Монако". "Карабах" Олексія Кащука – з англійським "Ньюкаслом". А "Олімпіакос" Романа Яремчука – з німецьким "Байєром".
Також ми повідомили, що гол Трубіна "Реалу" визнали найкращим у Лізі чемпіонів.