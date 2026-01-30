ua en ru
Трубін знову зіграє з "Реалом": жеребкування Ліги чемпіонів

П'ятниця 30 січня 2026 13:26
UA EN RU
Трубін знову зіграє з "Реалом": жеребкування Ліги чемпіонів П'ять клубів українських легіонерів проведуть стикові матчі (фото: Getty Imagеs)
Автор: Андрій Костенко

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування стикових матчів плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

Результати жеребкування

8 перших команд у загальній таблиці основного етапу напряму вийшли до 1/8 фіналу. А на попередній стадії зіграють клуби, які посіли місця з 9-го до 24-го.

Суперники у плей-офф:

  • "Монако" - ПСЖ
  • "Бенфіка" – "Реал"
  • "Карабах" – "Ньюкасл"
  • "Буде-Глімт" – "Інтер"
  • "Галатасарай" – "Ювентус"
  • "Боруссія" Д – "Аталанта"
  • "Брюгге" – "Атлетіко"
  • "Олімпіакос" – "Байєр"

Матчі відбудуться 17/18 та 24/25 лютого.

Напряму до 1/8 фіналу вийшли:

  • "Арсенал"
  • "Баварія"
  • "Ліверпуль"
  • "Тоттенхем"
  • "Барселона"
  • "Челсі"
  • "Спортінг"
  • "Манчестер Сіті"

Трубін знову зіграє з &quot;Реалом&quot;: жеребкування Ліги чемпіонів

Анатолій Трубін отримав шанс ще забити "Реалу" (фото: x.com/slbenfica_en)

З ким зіграють клуби українців

У стикових матчах візьмуть участь п'ять команд, де є вітчизняні представники.

Жереб звів у одну пару лісабонську "Бенфіку" Анатолія Трубіна та Георгія Судакова і мадридський "Реал" Андрія Луніна. Саме завдяки перемозі над "вершковими" (4:2) "Бенфіка" пробилась до плей-офф. А перемогу "орлам" приніс точний удар Трубіна в компенсований час.

ПСЖ Іллі Забарного зустрінеться з іншим представником Ліги 1 – "Монако". "Карабах" Олексія Кащука – з англійським "Ньюкаслом". А "Олімпіакос" Романа Яремчука – з німецьким "Байєром".

Раніше ми розповіли, на якому місці Україна в таблиці коефіцієнтів УЄФА після завершення основних раундів ЛЧ та ЛЄ.

Також ми повідомили, що гол Трубіна "Реалу" визнали найкращим у Лізі чемпіонів.

Футбол Бенфика Реал ПСЖ
