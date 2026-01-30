ua en ru
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: мінус конкурент для України

П'ятниця 30 січня 2026 11:49
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: мінус конкурент для України
Автор: Андрій Костенко

Заключні тури основних раундів Ліги чемпіонів та Ліги Європи не принесли суттєвих змін для України та її прямих конкурентів у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Проте боротьба у другій половині рейтингу залишається надзвичайно щільною.

Про поточну ситуацію – розповідає РБК-Україна.

Румунія згорнула євросезон

Важливим нюансом тижня стала ситуація з Румунією – одним із ключових конкурентів України. Жоден румунський клуб не зумів пробитися до плей-офф євротурнірів, тож країна завершила сезон, додавши лише 0,25 бала за нічию ФКСБ в останньому турі ЛЄ.

Загальний показник Румунії за п'ятирічний цикл становить 25,250 бала. Україна поступається їй на 0,838 бала – це відставання теоретично можна скоротити вже у першому весняному раунді. Для цього достатньо мінімум нічиєї та перемоги від донецького "Шахтаря".

Хто з конкурентів залишаються у грі

Інші країни-конкуренти України продовжують єврокубкову кампанію навесні, однак суттєвих бонусів не отримали, тож не змогли ні серйозно скоротити відставання, ні значно збільшити перевагу.

Болгарія за підсумками тижня додала 0,5 ігрового бала та 0,187 бонуса, але її відставання від України залишається значним – майже чотири бали. Загрози з цього боку наразі немає.

Скоротив дистанцію Азербайджан, який отримав 0,187 бонусного бала за вихід "Карабаха" до плей-офф ЛЧ. Втім, перевага України над цією асоціацією становить 1,475 бала і вважається відносно безпечною. До того ж у "Карабаха" попереду складні матчі у Лізі чемпіонів.

Сербія цього тижня відірвалася від України на 0,563 бала. Країна має активного учасника ЛЄ – "Црвену Звезду", тож ключовим фактором може стати жеребкування плей-офф.

Угорщина також зберігає одного представника в ЛЄ ("Ференцварош") і за рахунок бонусів збільшила відрив ще на 0,125 бала. У полі зору залишається й Хорватія – вона має одразу два клуби у плей-офф ("Динамо" Загреб та "Рієка") і перевагу над Україною у 2,119 бала. Наздогнати її буде складно, але боротьба триває.

Україна чекає на весну

Наприкінці лютого конкуренти України розпочнуть матчі плей-офф ЛЧ і ЛЄ.

Єдиний представник України – "Шахтар" повернеться до єврокубків лише у березні. Він зіграє в 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: мінус конкурент для України

Що визначає таблиця коефіцієнтів

Нагадаємо, підсумкова таблиця коефіцієнтів УЄФА в поточному сезоні визначатиме єврокубкове представництво країн у сезоні-2027/28.

Кожна позиція може мати ключове значення для кількості команд та стадій, з яких вони стартуватимуть у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

Раніше ми повідомили, що гол Трубіна "Реалу" визнали найкращим у Лізі чемпіонів.

Також дізнайтеся результати матчів останнього туру та підсумки основного етапу ЛЧ.

