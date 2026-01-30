Трубин снова сыграет с "Реалом": жеребьевка Лиги чемпионов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола .

Результаты жеребьевки

8 первых команд в общей таблице основного этапа напрямую вышли в 1/8 финала. А на предварительной стадии сыграют клубы, занявшие места с 9-го по 24-й.

Соперники в плей-офф:

"Монако" - ПСЖ

"Бенфика" - "Реал"

"Карабах" - "Ньюкасл"

"Буде-Глимт" - "Интер"

"Галатасарай" - "Ювентус"

"Боруссия" Д - "Аталанта"

"Брюгге" - "Атлетико"

"Олимпиакос" - "Байер"

Матчи состоятся 17/18 и 24/25 февраля.

Напрямую в 1/8 финала вышли:

"Арсенал"

"Бавария"

"Ливерпуль"

"Тоттенхэм"

"Барселона"

"Челси"

"Спортинг"

"Манчестер Сити"

Анатолий Трубин получил шанс еще забить "Реалу" (фото: x.com/slbenfica_en)

С кем сыграют клубы украинцев

В стыковых матчах примут участие пять команд, где есть отечественные представители.

Жребий свел в одну пару лиссабонскую "Бенфику" Анатолия Трубина и Георгия Судакова и мадридский "Реал" Андрея Лунина. Именно благодаря победе над "сливочными" (4:2) "Бенфика" пробилась в плей-офф. А победу "орлам" принес точный удар Трубина в компенсированное время.

ПСЖ Ильи Забарного встретится с другим представителем Лиги 1 - "Монако". "Карабах" Алексея Кащука - с английским "Ньюкаслом". А "Олимпиакос" Романа Яремчука - с немецким "Байером".