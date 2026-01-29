ua en ru
Трубін увійшов до елітного рейтингу: воротарі, які забивали у Лізі чемпіонів

Четвер 29 січня 2026 13:23
UA EN RU
Трубін увійшов до елітного рейтингу: воротарі, які забивали у Лізі чемпіонів Анатолій Трубін (фото: instagram.com/anatoliytrubin81)
Автор: Катерина Урсатій

Анатолій Трубін став автором історичного гола у Лізі чемпіонів. Український воротар приніс "Бенфіці" вирішальний результат у матчі з "Реалом", оформив вихід у плей-офф та повторив унікальне досягнення турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Тріумф над Куртуа та унікальне досягнення

У вирішальний момент поєдинку Анатолій Трубін наважився на вихід до чужого штрафного майданчика під час розіграшу стандарту.

Українець зумів виграти верхову боротьбу після подачі зі штрафного та точним ударом головою відправив м'яч у сітку воріт Тібо Куртуа.

Цей гол став переможним для "Бенфіки", а самого воротаря було номіновано на звання автора найкращого забитого м'яча за підсумками ігрового тижня.

Окрім турнірного значення, цей успіх має колосальну статистичну вагу. Трубін став лише п'ятим голкіпером в історії найпрестижнішого клубного турніру Європи, кому вдалося відзначитися голом.

На додаток, він увійшов до вузького кола з трьох воротарів, які забивали у ЛЧ безпосередньо з гри, а не з одинадцятиметрової позначки.

Статистика голкіперів-бомбардирів у Лізі чемпіонів

За всю історію змагань лише лічені одиниці представників воротарського цеху святкували взяття воріт. Список усіх рекордсменів виглядає наступним чином:

  • Ганс-Йорг Бутт ("Гамбург", "Баєр", "Баварія") - 3 голи (усі з пенальті);
  • Анатолій Трубін ("Бенфіка") - 1 гол (з гри);
  • Іван Проведель ("Лаціо") - 1 гол (з гри);
  • Сінан Болат (АЗ) - 1 гол (з гри);
  • Вінсент Еньяма ("Хапоель" Тель-Авів) - 1 гол (з пенальті).

Світовий рекорд та фіаско "Реала"

За даними статистичного порталу OptaJose, Трубін встановив ще один безпрецедентний рекорд: він став першим воротарем, який коли-небудь забивав мадридському "Реалу" в межах єврокубкових турнірів.

Загалом за всю історію існування "королівського" клубу це лише третій випадок у всіх офіційних турнірах, коли мадридці пропускають від свого візаві по позиції.

Цікаво, що перед своїм історичним взяттям воріт українець отримав попередження за затягування часу.

Сам Анатолій пізніше пояснив це тим, що у напружені хвилини матчу не одразу зорієнтувався у вказівках тренерського штабу, проте згодом зміг повністю реабілітуватися перед вболівальниками.

