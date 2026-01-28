Трубін забив гол і вирвав для "Бенфіки" плей-офф Ліги чемпіонів проти "Реала"

Лісабонська "Бенфіка" у драматичному протистоянні здолала мадридський "Реал" з рахунком 4:2. Неймовірний гол українського голкіпера Анатолія Трубіна на останніх хвилинах гарантував португальцям місце у наступному раунді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Тріумф українців та історичний гол воротаря

Заключний тур основного етапу Ліги чемпіонів став визначальним для лісабонського клубу. "Бенфіка", маючи критичну потребу в очках, зуміла вирвати перемогу над чинним володарем трофею.

Ключовими фігурами матчу стали українські легіонери - Анатолій Трубін та Георгій Судаков, які з'явилися на полі з перших хвилин.

Головною сенсацією вечора став епізод на 90+8-й хвилині. За рахунку 3:2 Трубін приєднався до розіграшу стандарту у штрафному майданчику іспанців і точним ударом головою вразив лівий кут воріт Тібо Куртуа.

Цей гол не лише встановив остаточний рахунок 4:2, а й став логічним завершенням напруженого поєдинку, в якому мадридці догравали у меншості через вилучення Асенсіо та Родріго.

Статистика виступу Судакова та Трубіна

Попри два пропущені м'ячі від Кіліана Мбаппе, Трубін записав до свого активу два важливі сейви.

Своєю чергою, Георгій Судаков продемонстрував високу ефективність у центрі поля. Півзахисник відіграв 83 хвилини, продемонструвавши такі показники: 4 ключові передачі, 87% точності пасів, 5 виграних наземних дуелей.

Хоча Судакову не вдалося відзначитися результативними діями безпосередньо, його активність у створенні моментів суттєво допомогла команді тиснути на оборону "вершкових".

Турнірні наслідки та наступний суперник

Завдяки здобутим трьом очкам "Бенфіка" здійснила ривок у турнірній таблиці, піднявшись на чотири позиції.

Лісабонці застрибнули в "останній вагон" потяга до плей-оф, посівши 24-те місце з 9 балами в активі.

Після успіху на євроарені команда перемикає увагу на внутрішню першість.

Уже в неділю, 1 лютого, о 22:30 за київським часом "орли" зустрінуться з "Тонделою" в межах чемпіонату Португалії.