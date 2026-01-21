ua en ru
Ср, 21 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Мбаппе наздогнав Роналду: форвард "Реала" повторив історичний рекорд Ліги чемпіонів (відео)

Середа 21 січня 2026 20:52
UA EN RU
Мбаппе наздогнав Роналду: форвард "Реала" повторив історичний рекорд Ліги чемпіонів (відео) Фото: Кіліан Мбаппе (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Нападник мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе повторив досягнення легендарного Кріштіану Роналду в Лізі чемпіонів.

Про знаковий результат французького форварда – розповідає РБК-Україна з посиланням на Opta.

Історичний дубль проти "Монако"

Два м'ячі у ворота "Монако" (6:1) дозволили Мбаппе довести свій бомбардирський доробок до 11 голів в основному раунді Ліги чемпіонів-2025/26. Це повторення рекорду, який Кріштіану Роналду встановив у сезоні-2015/16.

Водночас варто враховувати різницю форматів: за часів Роналду груповий етап складався з шести матчів, тоді як нині кожна команда проводить вісім поєдинків в основному раунді.

Як Мбаппе забиває у Лізі чемпіонів

Француз проводить один із найрезультативніших сезонів у кар'єрі. Свої 11 голів він провів чотирьох матчах – проти "Марселя", "Кайрата", "Олімпіакоса" та "Монако". Лише дві гри – з "Ювентусом" та "Ліверпулем" він завершив без результативних дій.

Найяскравіший виступ Мбаппе провів проти "Олімпіакоса", де оформив покер і приніс "Реалу" мінімальну перемогу – 4:3. У цій грі він записав на свій рахунок другий найшвидший хет-трик в історії єврокубків – за 6 хвилин і 42 секунди.

Шанс стати одноосібним рекордсменом

Мбаппе може одноосібно очолити список найрезультативніших гравців основного раунду Ліги чемпіонів, якщо відзначиться у восьмому турі. Свій заключний матч цієї стадії "Реал" проведе 28 січня проти "Бенфіки".

Загалом у поточному сезоні Мбаппе вже відзначився 30 голами та п'ятьма асистами у 26-ти матчах у всіх клубних турнірах.

Найкращі бомбардири основного раунду ЛЧ-2025/26:

  • Кіліан Мбаппе ("Реал") – 11 голів
  • Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті") – 6
  • Віктор Осімхен ("Галатасарай") – 6
  • Ентоні Гордон ("Ньюкасл") – 5
  • Гаррі Кейн ("Баварія") – 5
  • Габріель Мартінеллі ("Арсенал") – 5

Раніше ми повідомили про перших учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за підсумками першого ігрового дня 7-го туру.

Також ми писали, що зірковий воротар став одноклубником українців у "Жироні".

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Реал
Новини
Колишній голова "Укренерго" Брехт загинув від удару струмом
Колишній голова "Укренерго" Брехт загинув від удару струмом
Аналітика
Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка