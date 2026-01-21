Мбаппе наздогнав Роналду: форвард "Реала" повторив історичний рекорд Ліги чемпіонів (відео)

Про знаковий результат французького форварда – розповідає РБК-Україна з посиланням на Opta .

Історичний дубль проти "Монако"

Два м'ячі у ворота "Монако" (6:1) дозволили Мбаппе довести свій бомбардирський доробок до 11 голів в основному раунді Ліги чемпіонів-2025/26. Це повторення рекорду, який Кріштіану Роналду встановив у сезоні-2015/16.

Водночас варто враховувати різницю форматів: за часів Роналду груповий етап складався з шести матчів, тоді як нині кожна команда проводить вісім поєдинків в основному раунді.

Як Мбаппе забиває у Лізі чемпіонів

Француз проводить один із найрезультативніших сезонів у кар'єрі. Свої 11 голів він провів чотирьох матчах – проти "Марселя", "Кайрата", "Олімпіакоса" та "Монако". Лише дві гри – з "Ювентусом" та "Ліверпулем" він завершив без результативних дій.

Найяскравіший виступ Мбаппе провів проти "Олімпіакоса", де оформив покер і приніс "Реалу" мінімальну перемогу – 4:3. У цій грі він записав на свій рахунок другий найшвидший хет-трик в історії єврокубків – за 6 хвилин і 42 секунди.

Шанс стати одноосібним рекордсменом

Мбаппе може одноосібно очолити список найрезультативніших гравців основного раунду Ліги чемпіонів, якщо відзначиться у восьмому турі. Свій заключний матч цієї стадії "Реал" проведе 28 січня проти "Бенфіки".

Загалом у поточному сезоні Мбаппе вже відзначився 30 голами та п'ятьма асистами у 26-ти матчах у всіх клубних турнірах.

Найкращі бомбардири основного раунду ЛЧ-2025/26: