Трубин забил гол и вырвал для "Бенфики" плей-офф Лиги чемпионов против "Реала"

Лиссабонская "Бенфика" в драматическом противостоянии одолела мадридский "Реал" со счетом 4:2. Невероятный гол украинского голкипера Анатолия Трубина на последних минутах гарантировал португальцам место в следующем раунде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Триумф украинцев и исторический гол вратаря

Заключительный тур основного этапа Лиги чемпионов стал определяющим для лиссабонского клуба. "Бенфика", имея критическую потребность в очках, сумела вырвать победу над действующим обладателем трофея.

Ключевыми фигурами матча стали украинские легионеры - Анатолий Трубин и Георгий Судаков, которые появились на поле с первых минут.

Главной сенсацией вечера стал эпизод на 90+8-й минуте. При счете 3:2 Трубин присоединился к розыгрышу стандарта в штрафной испанцев и точным ударом головой поразил левый угол ворот Тибо Куртуа.

Этот гол не только установил окончательный счет 4:2, но и стал логическим завершением напряженного поединка, в котором мадридцы доигрывали в меньшинстве из-за удаления Асенсио и Родриго.

Статистика выступления Судакова и Трубина

Несмотря на два пропущенных мяча от Килиана Мбаппе, Трубин записал в свой актив два важных сейва.

В свою очередь, Георгий Судаков продемонстрировал высокую эффективность в центре поля. Полузащитник отыграл 83 минуты, продемонстрировав такие показатели: 4 ключевые передачи, 87% точности пасов, 5 выигранных наземных дуэлей.

Хотя Судакову не удалось отличиться результативными действиями непосредственно, его активность в создании моментов существенно помогла команде давить на оборону "сливочных".

Турнирные последствия и следующий соперник

Благодаря добытым трем очкам "Бенфика" совершила рывок в турнирной таблице, поднявшись на четыре позиции.

Лиссабонцы запрыгнули в "последний вагон" поезда в плей-офф, заняв 24-е место с 9 баллами в активе.

После успеха на евроарене команда переключает внимание на внутреннее первенство.

Уже в воскресенье, 1 февраля, в 22:30 по киевскому времени "орлы" встретятся с "Тонделой" в рамках чемпионата Португалии.