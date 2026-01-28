Розв'язка Ліги чемпіонів: повний список матчів заключного туру та з ким зіграють українці

Заключний, восьмий тур загального раунду Ліги чемпіонів-2025/26 пройде в середу, 28 січня. За його підсумками визначаться вісім учасників 1/8 фіналу та 16 команд, що зіграють у стикових поєдинках плей-офф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Тріумфатори та невдахи

Лідери турніру – лондонський "Арсенал" та мюнхенська "Баварія" – вже достроково оформили вихід в 1/8 фіналу.

Ще 13 клубів гарантували собі щонайменше вихід до стикових матчів плей-офф:

"Реал"

"Ліверпуль"

"Тоттенхем"

ПСЖ

"Ньюкасл"

"Челсі"

"Барселона"

"Спортінг"

"Манчестер Сіті"

"Атлетіко"

"Аталанта"

"Інтер"

"Ювентус"

Натомість чотири колективи – "Кайрат", "Вільярреал", "Славія" та "Айнтрахт" – перед останнім туром втратили навіть математичні шанси на продовження боротьби.

За підсумками сьогоднішніх зустрічей сформується остаточна таблиця турніру. Топ-8 команд напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта учасників завершить виступи в єврокубках.

За що битимуться команди українців

Усі 18 матчів останнього туру стартують сьогодні одночасно – о 22:00 за київським часом.

"Реал" Андрія Луніна та ПСЖ Іллі Забарного ведуть боротьбу за топ-8. Парижани зустрінуться вдома з англійським "Ньюкаслом", а мадридці – на виїзді з португальською "Бенфікою".

Лісабонці, кольори яких захищають Анатолій Трубін та Георгій Судаков, мають теоретичні шанси на вихід до стиків, але вони дуже примарні. Навіть перемога над "Реалом" "орлам" нічого не гарантує. Треба також сподіватися на щасливий збіг обставин в інших матчах.

Натомість азербайджанський "Карабах" Олексія Кащука вже однією ногою у плей-офф. Навіть очікувана поразка на виїзді від англійського "Ліверпуля" цього не змінить. Шанси не потрапити у стики є, але там потрібні фантастичні результати в паралельних іграх.

За останню сходинку, що дає перепустку в плей-офф тримається грецький "Олімпіакос" Романа Яремчука. Свою долю команда вирішуватиме у виїзному поєдинку з майбутнім клубом Олександра Зінченка – нідерландським "Аяксом".

Ліга чемпіонів, 8-й тур

Початок усіх зустрічей – о 22:00 за Києвом

"Бенфіка" – "Реал"

ПСЖ – "Ньюкасл"

"Ліверпуль" – "Карабах"

"Аякс" – "Олімпіакос"

"Арсенал" – "Кайрат"

"Атлетіко" – "Буде-Глімт"

"Атлетік" – "Спортінг"

"Боруссія" Д – "Інтер"

"Барселона" – "Копенгаген"

"Брюгге" – "Марсель"

"Айнтрахт" – "Тоттенхем"

"Байєр" – "Вільярреал"

"Манчестер Сіті" – "Галатасарай"

"Монако" – "Ювентус"

"Наполі" – "Челсі"

"Пафос" – "Славія"

ПСВ – "Баварія"

"Юніон" – "Аталанта"

Де дивитися ЛЧ

В Україні офіційним транслятором турніру залишається онлайн-платформа MEGOGO, яка володіє правами на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій щонайменше до 2027 року.

Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.