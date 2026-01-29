"Карабах" вперше виходить у плей-офф Ліги чемпіонів, "Реал" і ПСЖ ризикують вилетіти: результати всіх матчів 8-го туру

Завершився фінальний тур основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2025/26. За його підсумками визначилися всі учасники плей-оф. Вечір запам’ятався сенсаційним голом Анатолія Трубіна та успіхом Олексія Кащука.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

Історичний крок "Карабаха" попри фіаско в Англії

Азербайджанський "Карабах", у складі якого перебуває український вінгер Олексій Кащук, офіційно гарантував собі участь у весняній стадії турніру.

Навіть нищівна поразка від "Ліверпуля" на "Енфілді" з рахунком 0:6 не завадила команді втриматися у прохідній зоні.

Попри те, що англійці домінували протягом усієї гри - за "червоних" забивали Макаллістер (дубль), Віртц, Салах, Екетіке та К’єза - азербайджанський колектив фінішував на 22-му місці.

Це дозволило клубу вперше в його історії пробитися до раунду на виліт у найпрестижнішому єврокубку. Олексій Кащук провів гру на лаві запасних.

Провал Мадрида та гольовий перфоманс Трубіна

Головна сенсація ігрового дня відбулася в Лісабоні. Мадридський "Реал" під керівництвом Альваро Арбелоа не лише поступився "Бенфіці" (2:4), а й втратив місце в прямій вісімці найкращих. Тепер на іспанців чекають додаткові стикові матчі.

Героями поєдинку стали українці. Георгій Судаков допоміг "орлам" контролювати гру, а голкіпер Анатолій Трубін створив справжнє диво, на останніх хвилинах він прийшов у штрафний майданчик суперника та забив головою, зафіксувавши остаточний рахунок.

"Реал" завершував зустріч у меншості через вилучення Асенсіо та Родріго.

ПСЖ із Забарним відправляється у стики

Французький "Парі Сен-Жермен", кольори якого захищає Ілля Забарний, не зміг обіграти "Ньюкасл".

Попри швидкий гол Вітіньї та ранню травму Хвічі Кварацхелії, парижани пропустили від Віллока перед перервою.

Нічия 1:1 відкинула ПСЖ на 11-ту сходинку турнірної таблиці. Це означає, що команда Забарного, який увесь матч залишався у резерві, змушена буде виборювати путівку до 1/8 фіналу через додатковий раунд плей-офф.

Результати матчів 8-го туру Ліги чемпіонів