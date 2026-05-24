Усик ефектно переміг Верховена: як це було

Олександр Усик переміг Ріко Верховена у грандіозному бою в Єгипті. Українець захистив статус найкращого супертяжа планети та зруйнував мрію нідерландця про сенсацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат бою.

Бій за статус короля: як розгортався бій

Поєдинок біля підніжжя пірамід видався для українця одним із найскладніших у кар'єрі через неймовірний тиск значно важчого опонента.

Верховен розпочав поєдинок надзвичайно активно, намагаючись одразу затиснути українця, проте Олександр Усик виважено діяв другим номером і намагався тримати потужного кікбоксера на безпечній дистанції.

Вже у третьому раунді суперники влаштували щільний та безкомпромісний обмін ударами, під час якого у нідерландця пройшов дуже гострий і небезпечний випад.

До середини четвертого раунду Усик помітно увімкнув фірмову швидкість, завдяки чому в нього пройшли ефектні аперкоти та серія точних комбінацій, хоча важкий удар з правиці від Верховена також досяг своєї цілі.

Активність нідерландського бійця не згасала і в другій половині поєдинку, адже він уперше у своїй кар'єрі перекрочив межу шостого раунду, а згодом продовжив гостро та наполегливо атакувати у восьмому.

Критичний момент для нашого чемпіона настав у дев'ятому раунді, коли Верховену вдалося канат за канатом притиснути Усика до огородження рингу.

Наприкінці десятої трихвилинки між бійцями спалахнув запеклий розмін, під час якого Олександр рішуче пішов на штурм, а Ріко миттєво відповів власним важким контрударом.

Фінальний акорд в 11-му раунді та абсолютне домінування

Яскрава розв'язка цього напруженого протистояння наступила в одинадцятому раунді, коли Олександр Усик спіймав суперника потужним прямим ударом і відправив Верховена у важкий нокдаун.

Нідерландець зумів підвестися і продемонстрував характер, але наступна блискавична комбінація від українця остаточно капітулювала опонента, зафіксувавши дострокову перемогу Усика нокаутом.

На кону грандіозного поєдинку на плато Гіза стояли пояси WBC та The Ring, які українець ефектно відстояв у ринзі, паралельно втримавши звання чемпіона світу за версіями WBA та IBF, а також завоювавши ексклюзивний пояс від WBC під назвою Король Нілу.

Цей тріумф став двадцять п'ятою ювілейною перемогою у професійній кар'єрі непереможного Олександра Усика та дозволив йому вшосте поспіль успішно захистити свої чемпіонські титули після переходу в королівський надважкий дивізіон.

WHAT THE FUCK ARE YOU DOING REFFERE,ROBBED ASF,RICO IS THE WINNER,RICO WINNIG AND REFFERE MUST DOING SOMETHING TO HELP USYK,FUCKING BULLSHIT #UsykRico pic.twitter.com/ruBh59f7b7 — MalyMMA (@MalekUfcBets) May 23, 2026

Шалені мільйони: скільки заробили боксери

Окрім чергового успіху, цей бій приніс українцю один із найбільших гонорарів у кар'єрі. За інформацією європейських ЗМІ, Усик заробив близько 100 мільйонів доларів (86 мільйонів євро).

Для його суперника Ріко Верховена фінансові умови також стали рекордними. Хоча точна сума нідерландця не розголошується, сам боксер напередодні визнав, що це його найбільший заробіток у житті:

"Я не можу називати точні цифри, але як кікбоксер я ніколи не отримував таких грошей. Це зовсім інший рівень", - поділився Верховен перед виходом на ринг.

Шлях козака: цікаві факти з біографії Усика

Олександр народився в кримському Сімферополі, а в юності його головною пристрастю був футбол - він навіть грав за юнацьку команду «Таврії», проте через фінансові труднощі родини змушений був перейти у безкоштовну секцію боксу.

Його шлях до вершини світового рингу розпочався з тріумфу на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні, де після золотого фіналу він станцював легендарний гопак із козацьким оселедцем на голові.

Для 39-річного Олександра Усика з рекордом 25-0 (15 КО) цей поєдинок став поверненням після майже річної паузи, під час якого український шульга знову продемонстрував, чому тривалий час міцно утримує статус лідера надважкого дивізіону.

У липні 2025 року Олександр здобув статус абсолютного чемпіона світу, зібравши всі престижні пояси в один кулак.

Згодом українець добровільно звільнив титул WBO, оскільки не мав бажання проводити обов'язковий захист проти британця Фабіо Вордлі.

Останні п'ять років Усик проводив справжню "британську зачистку", протистоячи виключно топ-бійцям із Великої Британії.

У цих протистояннях він двічі здолав Ентоні Джошуа, перехитривши його завдяки феноменальній техніці та витривалості.

Так само двічі Олександр переміг Тайсона Ф'юрі, закривши всі суперечки про те, хто є справжнім королем хевівейту.

Не став винятком і Даніель Дюбуа, якого український чемпіон у реванші жорстко нокаутував своїм фірмовим ударом.

Перед нинішнім протистоянням вага українця становила 105,8 кг, що дозволило йому зберегти фірмову швидкість та маневровість проти значно важчого опонента, який заважив 117,3 кг.

Хто такий Ріко Верховен: кікбоксер, що кинув виклик генію

37-річний нідерландець Ріко Верховен виходив на цей бій у статусі абсолютного андердога, але справжньої ікони бойових мистецтв.

Отримавши прізвисько "Король кікбоксингу", він протягом 12 років беззмінно утримував титул чемпіона промоушену Glory та видав шалену серію з 22 перемог поспіль.

У боксі Ріко мав лише один поєдинок у далекому 2014 році, де нокаутував угорця Яноша Фінферу.

Що цікаво, тренував нідерландця Пітер Ф'юрі - дядько того самого "Циганського короля".

Влітку 2025 року Верховен переміг росіянина Артема Вахітова, після чого залишив кікбоксинг заради головного виклику свого життя — бою проти Усика.

Що прогнозували експерти та букмекери

Світові аналітики практично одностайно віддавали перемогу українському шульзі. Букмекери пропонували на тріумф Олександра символічний коефіцієнт 1,05.

Ставки на перемогу Верховена приймалися з розрахунку 9,50, а нічия оцінювалася у 26,00.

Більшість експертів зазначали, що чисті боксерські навички Усика стануть нездоланним бар'єром для представника кікбоксингу.

Лише епатажний британський важковаговик Дерек Чісора пішов проти системи та публічно поставив на перемогу нідерландського гіганта, сподіваючись на його антропометрію (117,3 кг проти 105,8 кг в українця).

Козацький код у Гізі: символічні образи Усика

Олександр Усик вразив світ не лише майстерністю, а й традиційно потужним виходом.

На дуелі поглядів Олександр постав у глибокому синьому костюмі із золотою вишивкою.

А вже на пресконференцї було біле вбрання з накидкою плащової конструкції та відкритими руками уособлювало сучасний козацький обладунок, побудований на вірі, впевненості та зв'язку з рідною землею.

На саму битву біля підніжжя пірамід Олександр вразив публіку появою на відкритій арені в символічному образі від бренду чоловічого одягу DAMIRLI дизайнерки Ельвіри Гасанової. На поєдинок проти Верховена українець з'явився у стилізованих римських обладунках.

Такий концепт мав глибокий історичний підтекст, адже саме у 30-х роках до нашої ери римляни завоювали стародавній Єгипет. Образ транслював упевненість воїна, який прийшов підкорити Гізу, а відкриті руки демонстрували готовність до безкомпромісної боротьби.

Останній танець: що буде далі з кар'єрою чемпіона

Майбутнє Олександра Усика після єгипетського тріумфу має чіткі обриси. 39-річний володар титулів WBC, WBA та IBF офіційно оголосив, що його велична кар'єра виходить на фінішну пряму.

Одразу після церемонії зважування в Гізі Усик відверто зізнався, скільки поєдинків йому залишилося:

"Так, звісно, це один із моїх останніх боїв, бо, думаю, у мене залишилося три поєдинки. Це перший, потім ще два. І піду відпочивати", - заявив чемпіон.

Оскільки перед цим поєдинком Усик відмовився від поясу WBO через небажання боксувати з обов'язковим претендентом Фабіо Вордлі, головним вектором для нього є повернення статусу абсолютного чемпіона.

Логічним кроком виглядає мегабій проти Даніеля Дюбуа, який зараз володіє цим титулом, щоб вдруге зібрати всі чотири золоті пояси хевівейту та піти на пенсію непереможеним королем.