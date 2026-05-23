Головна » Розваги » Спорт

Три падіння та втрата поясів: як український боксер зазнав першого краху

20:41 23.05.2026 Сб
Перша поразка в кар'єрі. Український напівважковаговик сенсаційно поступився французькому андердогу
aimg Катерина Урсатій
Даніель Лапін (фото: instagram.com/daniel.lapin)
Володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін зазнав першої поразки на професійному ринзі. В андеркарді мегафайту Усик - Верховен в Єгипті українець достроково програв французу Бенджаміну Мендесу Тані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат бою.

Роковий четвертий раунд: як Лапін втратив пояси

Поєдинок завершився у четвертому раунді технічним нокаутом. На старті трихвилинки Мендес Тані зумів пробити оборону українця та відправив Лапіна в нокдаун.

Даніель піднявся та спробував продовжити бій, проте одразу ж пропустив важкий удар по корпусу і знову опинився на канвасі.

Після третього падіння українського боксера рефері миттєво зупинив одностороннє побиття та зафіксував перемогу француза.

Через цю поразку Лапін втратив свої чемпіонські пояси IBF Intercontinental та WBA Continental, а його професійний рекорд тепер налічує 13 перемог та одну невдачу (13-1, 5 КО). Француз натомість покращив свій показник до 10-1, 3 КО.

Що відбувалося напередодні

Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку Даніель Лапін успішно захистив свої обидва титули, коли впевнено переміг представника Латвії Крістапса Бульмейстерса (14-5, 5 КО).

Українець підходив до бою проти Мендеса Тані в статусі очевидного фаворита, проте не зміг впоратися з напором суперника в четвертій раунді.

Коли головний бій Усик - Верховен

Раннє завершення поєдинків андеркарду може вплинути на таймінг головної події вечора.

Наразі вихід на ринг Олександра Усика та Ріко Верховена орієнтовно очікується о 00:50 за київським часом.

Проте старт головного бою вечора все ще може зміститися залежно від тривалості інших поєдинків івенту, які залишаються у програмі.

Раніше напередодні шоу в Єгипті відбулася офіційна церемонія зважування учасників битви суперважковаговиків.

Нідерландський "Король кікбоксингу" виявився значно важчим за українського чемпіона - різниця склала понад 11 кг на користь Верховена.

Іран і США перебувають на завершальній стадії угоди про припинення війни
