Три падіння та втрата поясів: як український боксер зазнав першого краху

Володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін зазнав першої поразки на професійному ринзі. В андеркарді мегафайту Усик - Верховен в Єгипті українець достроково програв французу Бенджаміну Мендесу Тані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат бою.

Роковий четвертий раунд: як Лапін втратив пояси

Поєдинок завершився у четвертому раунді технічним нокаутом. На старті трихвилинки Мендес Тані зумів пробити оборону українця та відправив Лапіна в нокдаун.

Даніель піднявся та спробував продовжити бій, проте одразу ж пропустив важкий удар по корпусу і знову опинився на канвасі.

Після третього падіння українського боксера рефері миттєво зупинив одностороннє побиття та зафіксував перемогу француза.

Через цю поразку Лапін втратив свої чемпіонські пояси IBF Intercontinental та WBA Continental, а його професійний рекорд тепер налічує 13 перемог та одну невдачу (13-1, 5 КО). Француз натомість покращив свій показник до 10-1, 3 КО.

Benjamin Mendes Tani has defeated Daniel Lapin



Що відбувалося напередодні

Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку Даніель Лапін успішно захистив свої обидва титули, коли впевнено переміг представника Латвії Крістапса Бульмейстерса (14-5, 5 КО).

Українець підходив до бою проти Мендеса Тані в статусі очевидного фаворита, проте не зміг впоратися з напором суперника в четвертій раунді.