ua en ru
Нд, 10 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Дюбуа нокаутував Вордлі в кривавій битві: як колишній суперник Усика повернув титул

01:42 10.05.2026 Нд
2 хв
Два нокдауни та неочікувана розв'язка. Хто став новим королем WBO у Манчестері?
aimg Катерина Урсатій
Дюбуа нокаутував Вордлі в кривавій битві: як колишній суперник Усика повернув титул Даніель Дюбуа (фото: Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Даніель Дюбуа тріумфально повернувся на вершину надважкої ваги. У видовищному поєдинку в Манчестері він зупинив чинного чемпіона Фабіо Вордлі, попри критичний початок зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати вечора боксу.

Читайте також: Суд і конфіскація: Усик отримав жорсткий ультиматум від промоутера

Драма з перших секунд та камбек Дюбуа

Поєдинок у Манчестері розпочався зі справжнього шоку для фанатів Даніеля Дюбуа.

Вже на 12-й секундіпершого раунду Фабіо Вордлі потужним ударом відправив претендента у важкий нокдаун.

"Тріпл Ді" зміг піднятися, але виглядав розгубленим до кінця стартової трихвилинки.

Вордлі намагався розвинути успіх і в третьому раунді знову доніс силовий панч - Дюбуа вдруге опинився на канвасі.

Даніель встав на рахунок "7" і продемонстрував неймовірну здатність до відновлення, яка стала ключовою в цьому протистоянні.

Виснаження чемпіона та фінальний штурм

Починаючи з четвертого раунду, технічна перевага Дюбуа почала даватися взнаки.

Претендент працював методично, використовуючи джеб та серійну роботу, що швидко виснажило Вордлі, який робив ставку лише на один точний удар.

Ключові моменти бою:

  • 7 раунд: Обидва боксери були за крок до падіння в останні 30 секунд, влаштувавши відкритий обмін ударами.
  • 9 раунд: Лікарі оглядали Вордлі через численні пошкодження, але дозволили продовжити бій.
  • 11 раунд: Дюбуа провів успішну багатопетардну атаку, після якої рефері втрутився і зупинив побиття.

Даніель Дюбуа переміг технічним нокаутом в 11-му раунді та став новим чемпіоном світу за версією WBO.

Ця перемога стала для Даніеля Дюбуа першою після болючої поразки від українця. Нагадаємо, у липні 2025 року Усик нокаутував Дюбуа у п'ятому раунді, захистивши звання абсолютного чемпіона.

Для британця це був другий шанс завоювати повноцінний титул, і він ним скористався.

Свій останній успішний захист Вордлі провів у жовтні 2025-го, коли здолав Джозефа Паркера. Тепер у надважкій вазі може знову постати питання про об'єднавчий бій за участю українського чемпіона.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
WBO Бокс
Новини
Росія порушує обіцянку США: джерело РБК-Україна про спробу зірвати обмін полоненими
Росія порушує обіцянку США: джерело РБК-Україна про спробу зірвати обмін полоненими
Аналітика
Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"