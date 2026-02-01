Топ-10 переходів в УПЛ у зимове трансферне вікно прямо зараз

Реальність цифр

Варто зауважити, що зазвичай вітчизняні клуби не озвучують суми трансферів, тому при складанні рейтингу доводиться оперувати оцінками неофіційних авторитетних джерел – зокрема порталу Transfermarkt.

Втім, як показує практика, вони доволі точно оцінюють переходи, тому наведені суми можна вважати, якщо не абсолютно точними, то принаймні максимально наближеними до реальних цифр.

Рекорд Обаха

Наразі рекордним трансфером поточної кампанії УПЛ більшість вважає перехід нігерійського вінгера Проспера Обаха із черкаського ЛНЗ у донецький "Шахтар". Угода була оформлена ще у грудні 2025 року – одразу після фінішу першої частини сезону.

"Шахтар" повідомив, що контракт із 22-річним легіонером укладений до 31 грудня 2030 року. За оцінками, сума трансферу склала 4,5 мільйона євро. Крім того, умови угоди передбачають бонуси для ЛНЗ у разі успішних виступів нігерійця.

У поточному сезоні Обах провів у складі ЛНЗ 17 матчів, у яких забив 8 голів та віддав 4 асисти. З його допомогою черкаський колектив став переможцем першого кола чемпіонату УПЛ.

Активність "Полісся" та ЛНЗ

Найбільш активними на трансферному полі в січні були житомирське "Полісся" та черкаський ЛНЗ.

"Вовки" уклали одразу три топ-угоди, взявши форварда "Карпат" Ігоря Краснопіра та двох легіонерів з Косова – Ліндона Емерллаху (румунський "Клуж") та Іліра Краснічі ("Колос").

ЛНЗ натомість підсилився лідерами криворізького "Кривбаса" – Єгором Твердохлібом та Артуром Микитишиним.

Топ-втрата ліги

Зазначимо, що 9 з 10-ти рекордних трансферів УПЛ – це переходи в українські клуби. Єдиною топ-втратою наразі є захисник львівського "Руха" Богдан Слюбик, який змінив вітчизняний чемпіонат на зарубіжний.

Захисник, який рік тому перебував на перегляді в київському "Динамо", офіційно став гравцем чеського клубу "Пардубіце". Контракт укладено на 4,5 року.

Слюбик перебував у системі "Руха" з 16-річного віку. Навесні 2024 року він увійшов до попереднього списку номінантів на премію Golden Boy і у підсумку зайняв 61-е місце зі 100 найкращих молодих футболістів Європи.

Топ-10 трансферів УПЛ (зима-2025/26):

1. Проспер Обах (ЛНЗ – "Шахтар") – 4,5 млн євро

2. Ніколас Аревало ("Мільйонаріос", Колумбія – "Металіст 1925") – 1,7 млн

3-5. Ліндон Емерллаху ("Клуж", Румунія – "Полісся") – 1,5 млн

3-5. Єгор Твердохліб ("Кривбас" – ЛНЗ) – 1,5 млн

3-5. Богдан Слюбик ("Рух" – "Пардубіце", Чехія) – 1,5 млн

6-7. Ілір Краснічі ("Колос" – "Полісся") – 1,2 млн

6-7. Ігор Краснопір ("Карпати" – "Полісся") – 1,2 млн

8. Ілля Квасниця ("Рух" – "Карпати") – 1 млн

9. Віталій Холод ("Рух" – "Карпати") – 700 тис.

10. Артур Микитишин ("Кривбас" – ЛНЗ) – 500 тис.

Зимове трансферне вікно-2025/26 в України триватиме до 12 березня.