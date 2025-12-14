ua en ru
Лідер сенсації УПЛ офіційно перейшов до українського гранда

Неділя 14 грудня 2025 12:39
UA EN RU
Лідер сенсації УПЛ офіційно перейшов до українського гранда Фото: Проспео Оба (ФК ЛНЗ)
Автор: Андрій Костенко

Найкращий футболіст несподіваного лідера УПЛ – черкаського ЛНЗ, нігерійський вінгер Проспер Обах офіційно змінив клубну прописку. Віднині він – гравець донецького "Шахтаря".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт донецького клубу.

Що відомо про трансфер

"Шахтар" повідомив, що контракт із 22-річним легіонером укладений до 31 грудня 2030 року.

Інші деталі угоди не розголошуються. Проте, за даними ТаТоТаке, сума трансферу склала 4,4 мільйона євро. Також умови угоди передбачають бонуси для ЛНЗ у разі успішних виступів нігерійця.

У поточному сезоні Обах провів у складі ЛНЗ 17 матчів, у яких забив 8 голів та віддав 4 асисти. З його допомогою черкаський колектив став переможцем першого кола чемпіонату УПЛ.

Хто такий Проспер Обах

Народився 24 листопада 2003 року в місті Умуахія (штат Абія, Нігерія). Є вихованцем академії нігерійського клубу "Супрім Кінгс", у структурі якого перебував до 2022 року.

У липні 2022-го перейшов до португальської "Візели", де спочатку грав за колектив U-23, а згодом – за основну команду. У сезоні-2024/25 провів за "Візелу" 33 матчі у другому дивізіоні чемпіонату Португалії, записавши на свій рахунок 6 голів і 4 результативні передачі.

26 липня 2025 року уклав угоду з ЛНЗ на три роки. За даними порталу Transfermarkt, сума трансферу склала 700 тисяч євро, що стало найдорожчим придбанням в історії ЛНЗ.

Раніше ми представили повний розклад останнього туру УПЛ у 2025 році.

Також дізнайтеся, на якому місці Україна в таблиці коефіцієнтів УЄФА після успіху "Шахтаря" та вильоту "Динамо".

