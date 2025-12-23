ua en ru
Сенсаційний лідер чемпіонату України підсилиться зірками УПЛ: трансфери узгоджено

Вівторок 23 грудня 2025 15:53
Сенсаційний лідер чемпіонату України підсилиться зірками УПЛ: трансфери узгоджено Фото: Єгор Твердохліб (ФК "Кривбас")
Автор: Андрій Костенко

Черкаський ЛНЗ, який очолює українську Прем'єр-лігу після першої частини сезону, близький до підписання двох топових виконавців з вітчизняного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вацко Live.

Хто підсилить лідера

Мова йде про гравців "Кривбаса" Єгора Твердохліба та Артура Микитишина. За даними джерела "фіолетові" вже досягли домовленості з криворізьким клубом.

Зазначається, що на запрошенні обох гравців наполягав головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов. Зокрема, Твердохліба наставник черкасців намагався підписати ще під час своєї роботи у львівському "Русі".

Що відомо про потенційних новачків

25-річний атакувальний півзахисник Твердохліб – вихованець академії київського "Динамо". В УПЛ дебютував у складі "Миная", а з 2024 року вступає за "Кривбас". У нинішньому сезоні провів за криворізький клуб 17 матчів, у яких забив 9 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

22-річний хавбек Микитишин – випускник академії донецького "Шахтаря". Виступав за "Маріуполь" та "Олександрію", короткий час провів у чемпіонаті Угорщини. До "Кривбаса" приєднався в 2024-му. У поточному сезоні взяв участь у 13-ти поєдинках, записавши до свого активу 2 голи та 2 асисти.

ЛНЗ у боротьбі за трофеї

Після 16-ти турів УПЛ черкаський клуб посідає перше місце в турнірній таблиці, записавши до активу 35 очок. Він випереджає "Шахтар", який має таку ж кількість балів, завдяки перемозі в особистій зустрічі (4:1).

ЛНЗ також є одним з трьох клубів Прем'єр-ліги, які продовжують боротьбу за Кубок України.

Нагадаємо, що раніше ЛНЗ продав свого лідера Проспера Обаха у донецький "Шахтар" за 4,5 млн євро.

Раніше ми повідомили, що з наступного сезону в УПЛ стане більше команд.

Також ми розповіли про топ-20 найдорожчих футбольних команд України за сумарною вартістю гравців.

