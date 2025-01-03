"Рух" розбігається: гравці йдуть в "Карпати" і не тільки

Львівський "Рух" масово втрачає футболістів на фоні інформації про об'єднання з "Карпатами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram інсайдера Дмитра Поворознюка .

За наявною інформацію декілька футболістів "жовто-чорних" підсилять основний склад земляків вже під час зимового трансферного вікна.

Спочатку мова йшла про захисника Олексія Сича, гравців середини поля Олега Федора, Євгенія Пастуха та Іллю Квасницю, а також нападника Ігоря Краснопіра. Згодом з'явилася інформація, що до них приєднається ще один півзахисник – Марко Сапуга. "Рух" не отримає грошей за цих футболістів, але може розраховувати на відсоток від майбутніх продажів.

Ще один футболіст "Руха" – захисник Богдан Слюбик – відправиться на зимові збори разом з київським "Динамо". За інформацією "ТаТоТаке", він приєднається до команди Олександра Шовковського 5 січня, коли у "біло-синіх" стартують збори в Туреччині. А рішення щодо підписання футболіста буде ухвалене до кінця січня.

Якщо ж "Динамо" не вважатиме за необхідне посилюватися Слюбиком, він продовжить підготовку до сезону у складі "Руха" на зборах у Словенії.

Об'єднання "Руха" і "Карпат": що відомо

31 січня 2024 обидва представники Львова в УПЛ синхронно виступили з офіційними заявами про об'єднання. Поточний сезон клуби дограють у теперішньому статусі.

Починаючи з чемпіонату України-2025/26 вони об'єднаються в єдину структуру. Основну команду буде створено на базі "Карпат". А "Рух" з літа 2025 року займатиметься академією об'єднаного клубу.

"Львів вартий більшого – клубу, який буде стабільно боротись за лідерські позиції в українському футболі та достойно представляти нашу країну в європейських клубних змаганнях", – зазначалось в заявах.

Першу частину сезону УПЛ "Карпати" завершили на 6-й позиції з 24 очками. "Рух" посідає 7-му сходинку з 23-ма пунктами.