Тарас Цимбалюк вперше вручив троянди на "Холостяку": хто залишився у шоу

Тарас Цимбалюк вразив вибором під час першої Церемонії троянд у другому випуску шоу "Холостяк". Хоча частині дівчат довелося попрощатися з проєктом, інші продовжать боротьбу за серце головного героя.
Хто отримав бажану троянду від Тараса, розповідає РБК-Україна з посиланням на новий випуск шоу.
Після емоційних знайомств та перших побачень Тарас зробив свій вибір. За результатами церемонії троянд у шоу залишилися 12 дівчат, які продовжать знайомство з актором.
Серед тих, хто отримав троянди, - фаворитки, які вже встигли справити на Холостяка особливе враження. Сам Цимбалюк зізнався, що вибір був непростим.
В проєкті залишається також модель Діана, знайома актора, яка відпросилася з вечірки через роботу. Тарас сказав, що хоче зустрітися з нею знову.
Крім того, можливість знову сходити на побачення, попри відсутність троянди, отримали Софія Шамія, Яна, вчителька, та Настя.
Також троянду мала отримати рятувальниця Наталія, проте вона ухвалила рішення покинути проєкт через трагедію на роботі - її колеги загинули внаслідок російської атаки. Вона подумки була не на зйомках, а разом з рятувальниками, які цілодобово допомагають людям.
Це був перший вибір Тараса у сезоні. Після яскравих знайомств з учасницями йому довелося непросто, проте зрештою він зміг зрозуміти, які дівчата відгукнулися його серцю.
Під час церемонії панувала особлива атмосфера - хвилювання, очікування та перші сльози. Стало відомо, з ким попрощався Цимбалюк.
Також ми писали, чим запам'ятався другий випуск "Холостяка". Вперше у проєкті актор прочинив завісу особистого життя. Він розкрив причину розставання зі Світланою Готочкіною, з якою був до рішення взяти участь у проєкті.
