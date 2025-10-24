Тарас Цимбалюк вперше вручив троянди на "Холостяку": хто залишився у шоу

Хто залишився у проєкті "Холостяк" у другому випуску

Після емоційних знайомств та перших побачень Тарас зробив свій вибір. За результатами церемонії троянд у шоу залишилися 12 дівчат, які продовжать знайомство з актором.

Серед тих, хто отримав троянди, - фаворитки, які вже встигли справити на Холостяка особливе враження. Сам Цимбалюк зізнався, що вибір був непростим.

Кому Цимбалюк вручив троянди (скриншот)

Список учасниць, які залишилися в шоу "Холостяк"

Ніколетта, 29 років, працює в туристичній компанії

Юлія, 27 років, менеджерка з логістики

Іра, 26 років, модель

Юля, 30 років, фотографиня

Надін, 26 років, фотомодель

Оля, 38 років, фітнес-тренерка

Іра, 30 років, підприємиця

Надя, 28 років, власниця салону краси

Валерія, чемпіонка з кінного спорту

Дар'я, 28 років, власниця весільної агенції

Оксана, 30 років, косметолог

Віка, 25 років, фотомодель

В проєкті залишається також модель Діана, знайома актора, яка відпросилася з вечірки через роботу. Тарас сказав, що хоче зустрітися з нею знову.

Крім того, можливість знову сходити на побачення, попри відсутність троянди, отримали Софія Шамія, Яна, вчителька, та Настя.

Також троянду мала отримати рятувальниця Наталія, проте вона ухвалила рішення покинути проєкт через трагедію на роботі - її колеги загинули внаслідок російської атаки. Вона подумки була не на зйомках, а разом з рятувальниками, які цілодобово допомагають людям.

Хто залишився в "Холостяку" (скриншот)

Якою була перша Церемонія троянд

Це був перший вибір Тараса у сезоні. Після яскравих знайомств з учасницями йому довелося непросто, проте зрештою він зміг зрозуміти, які дівчата відгукнулися його серцю.

Під час церемонії панувала особлива атмосфера - хвилювання, очікування та перші сльози. Стало відомо, з ким попрощався Цимбалюк.

Також ми писали, чим запам'ятався другий випуск "Холостяка". Вперше у проєкті актор прочинив завісу особистого життя. Він розкрив причину розставання зі Світланою Готочкіною, з якою був до рішення взяти участь у проєкті.