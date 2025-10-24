ua en ru
Пт, 24 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Тарас Цимбалюк вперше розкрив причину розставання зі Світланою Готочкіною

П'ятниця 24 жовтня 2025 19:52
UA EN RU
Тарас Цимбалюк вперше розкрив причину розставання зі Світланою Готочкіною Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

У другому випуску 14 сезону "Холостяк" головний герой Тарас Цимбалюк поділився подробицями колишніх стосунків з дизайнеркою Світланою Готочкіною. Він вперше розкрив причину розриву з дівчиною.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на другий випуск "Холостяка".

Якими були стосунки Тараса зі Світланою Готочкіною

За словами актора, їхня історія почалася дистанційно - спочатку вони лише спілкувалися онлайн, а вже потім зустрілися особисто.

"Місяць просто переписувалися. Потім зустрілися у Києві, зрозуміли, що є гармонія, і пішли далі разом", - розповів Тарас.

Він зазначив, що спільний час був для них справжнім викликом, адже обидва активно розвивали свої кар'єри в різних країнах.

Тарас Цимбалюк вперше розкрив причину розставання зі Світланою ГоточкіноюТарас та Світлана (скриншот)

Що стало причиною розставання

Згодом через постійну відстань і напружений графік між парою почали виникати непорозуміння.

"У Світлани на той час ставав на ноги бізнес у Польщі, тому були відрядження, переїзди. Іноді ми не бачилися місяць. Розбіжності у побутових проблемах мали б вирішуватися за столом, а це все відбувалося через смс або дзвінки", - поділився актор.

Додаткової напруги додавала робота Тараса на знімальному майданчику, яка займала багато сил та енергії.

"Вона не розуміла, що таке тиждень без вихідних, коли ти розмовляєш, існуєш у кадрі, віддаєш масу енергії. А потім приїжджаєш додому, і тебе чекає "ну давай тепер розважай мене", - зізнався Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк вперше розкрив причину розставання зі Світланою ГоточкіноюТарас Цимбалюк про розставання з колишньою (скриншот)

Кульмінацією стала велика сварка напередодні свят.

"Апогеєм цього всього стало те, що ми перед Новим роком дуже розсварилися і, власне, все", - додав він.

Чому Тарас пішов на “Холостяк”

Після розставання актор вирішив дати шанс новим почуття. Саме тому погодився стати головним героєм романтичного проєкту.

"Я дійсно не виключаю того, що можу тут зустріти своє кохання, людину, яка принесе щось цінне у моє життя, а я - у її", - зазначив Тарас.

Він наголосив, що прагне справжніх почуттів, а також мріє про родину та дітей.

Що відомо про стосунки Цимбалюка та Готочкіної

Нагадаємо, вже після завершення зйомок "Холостяка" Цимбалюка помітили в компанії колишньої. Вони разом з'явилися на її модному показі, крокуючи поруч подіумом. Через це багато користувачів припустили, що вони знову разом.

Тарас і Світлана зустрічалися близько двох років. Наприкінці минулого року з'явилися чутки про їхнє розставання, яке вони публічно не коментували. А вже у квітні цього року актора оголосили героєм "Холостяка".

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Тарас Цимбалюк Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
"Коаліція рішучих" оголосила новий план для України з п'яти пунктів
"Коаліція рішучих" оголосила новий план для України з п'яти пунктів
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію