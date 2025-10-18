ua en ru
"Тьоті не дуже": Мілевський видав дивну заяву про учасниць "Холостяка" (відео)

Субота 18 жовтня 2025 00:31
"Тьоті не дуже": Мілевський видав дивну заяву про учасниць "Холостяка" (відео) Артем Мілевський (фото: instagram.com/timi1010)
Автор: Поліна Іваненко

Колишній нападник київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський поділився враженнями від першого випуску "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком. Він почав критикувати учасниць.

Як повідомляє РБК-Україна, в своєму Telegram-каналі Мілевський назвав дівчат "тітоньками".

Як футболіст розкритикував новий "Холостяк"

Так, Мілевський дивився перший випуск. Спочатку він коментував реаліті з певним захопленням.

"В гостях, дивимось "Холостяка" і це щось з чимось... Вау!" - сказав Артем.

Але потім думка Мілевського змінилася. Він заявив, що йому не дуже сподобалися учасниці. Вони, на його думку, "слабенькі". Артем очікував на когось іншого.

"Дивлюсь цього "Холостяка", чесно, тьоті не дуже. Не дуже тьоті! Я очікував, Цимбалюк - буде такий мен, а тьоті слабенькі дуже", - видав він.

Учасниці проекту на дивну заяву Мілевського та критику на свою адресу поки що не реагували.

Яким був перший випуск "Холостяка"

Нагадаємо, 17 жовтня на екрани вийшла перша серія романтичного реаліті з Тарасом Цимбалюком. Актор познайомився не з усіма дівчатами, а церемонія троянд відбудеться вже наступної п'ятниці.

Втім, Тарас встиг познайомитися з багатьома учасницями. Серед них були ДСНС-ниця, фітнес-тренерка, дизайнерка, вчителька, кондитер, художниця та інші дівчата з цікавими професіями.

