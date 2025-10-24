Тарас Цымбалюк впервые вручил розы на "Холостяке": кто остался в шоу

Кто остался в проекте "Холостяк" во втором выпуске

После эмоциональных знакомств и первых свиданий Тарас сделал свой выбор. По результатам церемонии роз в шоу остались 12 девушек, которые продолжат знакомство с актером.

Среди тех, кто получил розы, - фаворитки, которые уже успели произвести на Холостяка особое впечатление. Сам Цымбалюк признался, что выбор был непростым.

Кому Цымбалюк вручил розы (скриншот)

Список участниц, которые остались в шоу "Холостяк"

Николетта, 29 лет, работает в туристической компании

Юлия, 27 лет, менеджер по логистике

Ира, 26 лет, модель

Юля, 30 лет, фотограф

Надин, 26 лет, фотомодель

Оля, 38 лет, фитнес-тренер

Ира, 30 лет, предприниматель

Надя, 28 лет, владелица салона красоты

Валерия, чемпионка по конному спорту

Дарья, 28 лет, владелица свадебного агентства

Оксана, 30 лет, косметолог

Вика, 25 лет, фотомодель

В проекте остается также модель Диана, знакомая актера, которая отпросилась с вечеринки из-за работы. Тарас сказал, что хочет встретиться с ней снова.

Кроме того, возможность снова пойти на свидание, несмотря на отсутствие розы, получили София Шамия, Яна, учительница, и Настя.

Также розу должна была получить спасательница Наталья, однако она приняла решение покинуть проект из-за трагедии на работе - ее коллеги погибли в результате российской атаки. Мысленно она была не на съемках, а вместе со спасателями, которые круглосуточно помогают людям.

Кто остался в "Холостяке" (скриншот)

Какой была первая Церемония роз

Это был первый выбор Тараса в сезоне. После ярких знакомств с участницами ему пришлось непросто, однако в конце концов он смог понять, какие девушки откликнулись его сердцу.

Во время церемонии царила особая атмосфера - волнение, ожидание и первые слезы. Стало известно, с кем попрощался Цымбалюк.

Также мы писали, чем запомнился второй выпуск "Холостяка". Впервые в проекте актер приоткрыл завесу личной жизни. Он раскрыл причину расставания со Светланой Готочкиной, с которой был до решения принять участие в проекте.