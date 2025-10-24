ua en ru
Перша Церемонія троянд на "Холостяку": з ким попрощався Цимбалюк у другому випуску

П'ятниця 24 жовтня 2025 23:16
Перша Церемонія троянд на "Холостяку": з ким попрощався Цимбалюк у другому випуску Хто не отримав троянду у новій серії "Холостяка" (фото: instagram.com/holostyakstb)
Автор: Поліна Іваненко

У другому випуску "Холостяка-14" відбулася перша Церемонія троянд. Цимбалюк попрощався одразу з багатьма дівчатами.

Хто не отримав троянду та залишив проект, розповідає РБК-Україна.

Хто залишив "Холостяк" у другій серії

Першою з реаліті пішла Наталія з ДСНС. Вона вирішила залишити проект добровільно. Але Тарас все одно подарував їй символічну троянду.

Перша Церемонія троянд на &quot;Холостяку&quot;: з ким попрощався Цимбалюк у другому випускуНаталія з "Холостяка" (скріншот)

Тарас покликав до себе першою художницю Анастасію. Він сказав, що вірить в те, що вона буде щасливою. Але без троянди. Дівчина плакала на пост-зйомках.

Також він не дав троянду кондитеру Катеринці. Шлях до його серця, зазначив Цимбалюк, йде не через шлунок.

Третьою троянду не отримала Віточка, амбасадорка українських традицій. "Холостяк" сказав, що історія її боротьби з раком надихає. Але його серце відчуло, що він має з нею попрощатися.

"Я не засмучена, просто трохи розгублена... Ні так ні, просто йду далі без Тараса Цимбалюка, значить так треба", - сказала Віточка.

Також троянду не отримала Таня - керівниця відділу SMM. А ще Тарас не дав квітку блогерці Ганні, яка привела на знайомство з Тарасом сестру-близнючку.

Цимбалюк попрощався і з дизайнеркою Христиною. За словами актора, з іншими дівчатами він відчув себе більш комфортно.

Перша Церемонія троянд на &quot;Холостяку&quot;: з ким попрощався Цимбалюк у другому випускуХристина залишила проект (скріншот)

Троянду не отримала й Дар'я, яка працює особистою помічницею та танцює. Попри ефектну появу на шоу дівчина не зуміла зацікавити "Холостяка".

Цимбалюк також попрощався з Тетяною. Фармацевт та фахівець з закупівель не вразила Тараса подарунком - пігулкою з "рецептом щастя". Не пройшла далі й Іра, яка з'явилася на знайомстві просто на даху лімузина.

Без троянд залишилися Софія, Яна та Настя. Але чи залишать вони проект - побачимо наступного тижня, адже з ними Тарас вже призначив побачення.

