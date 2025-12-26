Тарас Цимбалюк обрав переможницю "Холостяка": хто вона

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляцію "Холостяка".

Фінал "Холостяка"

На останній Церемонії троянд Тарас нервував. Він визнав, що йому дуже важко визначатися. Актор пригадував усі побачення з учасницями. Він вагався, але все ж мав зробити вибір.

Обручка в руках "Холостяка" (скриншот)

На зустріч з Цимбалюком Настя прийшла у білосніжній сукні. До речі, у соцмережах писали, що учасниця, яка обирає на фінал саме білий колір, найчастіше перемагає.

Настя в фіналі "Холостяка" (скриншот)

Але цього сезону "прикмета" перевірити не вийшло. Надін також була у білій сукні.

Надін на фіналі "Холостяка" (скриншот)

"Відчуваю цю відповідальність... Це буде жах для дівчини, для мене. Не вірилося, що так буде... Сьогодні, мабуть, перемагає хвилювання... Але рішення прийнято", - сказав Тарас Григорію Решетнику просто перед фіналом проєкту.

Цимбалюк в фіналі "Холостяка" (скриншот)

Коли Тарас зустрів Надін, то розповів, що одразу відчув до неї тяжіння. А Насті він казав, що з нею дійсно можна любити це життя.

"Ти дуже ніжна і вразлива. Але і дуже сильна. В тобі є пристрасть і внутрішній спокій, і зовнішня краса, і внутрішня глибина", - зізнався Цимбалюк в розмові з Надін.

Також він зазначив, що відчув сексуальну енергію від Насті. А ось у Надін він помітив ще й імпульсивність, іноді її вчинки здавалися йому різкими. Втім, це не перекреслювало його почуття.

"Часто я не відчував від тебе ініціативи... Для мене це ключ... Тому я кажу тобі дякую, але пробач", - сказав Тарас Насті та попрощався з нею.

Дівчина розплакалася. Прощання було важким й сумним.

А переможницею "Холостяка" стала Надін. Саме вона підкорила серце Тараса й отримала від нього обручку.

"Кохання це стрибок у невідоме. Я не можу тобі дати ніяких гарантій. Але я готовий зробити з тобою цей стрибок... Хочу, щоб це стало початком нашої історії, - сказав Цимбалюк Головчук.

Яким був останній епізод "Холостяка"

На початку Тарас провів день з кожною з дівчат. На той момент на проєкті залишалися Ірочка, Надін та Настя. Учасниці зробили важливий вибір та визначилися, якими буде їхня зустріч з актором. І після цього Цимбалюк відправив додому Ірочку.

Потім він вирушив на побачення з Надін. Пара багато цілувалася, але актор відчув, що модель не повністю відкрилася. Учасниця не відповідала на всі питання Тараса і помітно хвилювалася.

А на побаченні з Настею між нею та Тарасом спалахнуло справжнє полум'я. Пристрасті вирували, учасниця стала зовсім іншою та визнала, що закохалася в актора.