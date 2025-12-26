ua en ru
"Боляче": Ірочка з "Холостяка" розчулила реакцією на "виліт" з реаліті

П'ятниця 26 грудня 2025 21:39
"Боляче": Ірочка з "Холостяка" розчулила реакцією на "виліт" з реаліті Іра Пономаренко (фото: instagram.com/ponomarenko.hlf)
Автор: Поліна Іваненко

Модель з Донецька Ірочка, яка залишила проєкт "Холостяк" у фінальному епізоді, відреагувала на свій "виліт". Дівчина визнала, що це боляче.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на допис з Instagram моделі.

Що написала Ірочка

"Звісно, це було боляче. Є речі, про які не хочеться говорити. Цей проєкт зробив мене сильнішою. Я ще більше повірила в себе і, дивлячись на себе з екрана, я себе поважаю. Тільки я знаю всі ті моменти за кадром, і вони назавжди залишаться в моєму серці", - почала свій допис модель.

Вона похвалила роботу команди "Холостяка". За її словами, там працюють чудові й харизматичні люди з "перчинкою", які дуже сильно віддаються роботі.

Десятий випуск "Холостяка": чому заплакала Ірочка та що про неї сказала мама ЦимбалюкаІрочка і Тарас (колаж: РБК-Україна)

"Завдяки проєкту і команді я побачила себе з усіх своїх сторін і впевнилась, наскільки я сильна. Проєкт дійсно розкрив мене, розкрив мої грані, прищепив мені нові захоплення. Виявляється, я обожнюю екстрим, і черпаю звідти натхнення та енергію", - написала Ірочка.

"А капелюшок та позивний "Іра шляпа" - і завдяки цьому всі знали, що це саме я. Памʼятаю, як дівчата намагались роздивитись моє лице, а я сиділа в засаді. І як вони розчарувалися, що під капелюшком саме я, а не кiкiмора. Дякую вам за цю можливість побачити себе справжню", - резюмувала вона.

У коментарях фани підтримали модель й побажали їй знайти своє кохання. Юзери пишуть:

  • "Іра, ви пішли і я вимкнула цей проєкт. Не цікаво навіть, що далі. Ви супер"
  • "Історія про те як вийти переможницею не перемігши"
  • "Ірино ви отримали приз глядацьких симпатій"
  • "Найкраща!"
  • "Ірочка, вся Україна вболівала за тебе, як за особистість, а не як за пару Тарасу ! В тебе велике майбутнє".

