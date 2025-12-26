Останнє побачення Надін з Цимбалюком: пристрасний фінал "Холостяка" зірвав усі маски

Фінал "Холостяка", який вийшов 26 грудня, вийшов пристрасним та романтичним. Спочатку Тарас Цимбалюк несподівано попрощався з Ірочкою , а потім запросив фіналісток (Настю та Надін) на індивідуальні побачення.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляцію "Холостяка".

Яким було фінальне побачення Цимбалюка з Надін

Тарас та дівчата вирушили до Львова. Саме там він зустрінеться з учасницями та ухвалить доленосне рішення.

І першою на побачення з Цимбалюком пішла Надін. Актор вигадав цікавий формат. Він відтворив їхнє знайомство, коли модель зателефонувала йому і одразу зачарувала своїм голосом.

Знайомство Надін і Тараса (скриншот)

На локації були червоні кульки, які мала знайти учасниця. Паралельно з цим вона розмовляла з Тарасом телефоном.

Тарас Цимбалюк (скриншот)

Коли Надін все ж зустрілася з актором, вони пішли шукати кульки разом. Кожна з них допомагала їм побачити всі цікаві скульптури на локації.

Тарас і Надін (скриншот)

Під час розмови з`ясувалося, що "Холостяк" забув, де саме відбувся його перший поцілунок з Надін. Втім, модель не ображалася, але все одно сумувала - вона зрозуміла, що це їхнє останнє побачення на проєкті.

Тарас вирішив здійснити мрію учасницю, яку вона озвучила на одному з побачень. Надін казала, що хоче щось зробити на гончарному колі.

Головчук і Цимбалюк (скриншот)

Атмосфера була максимально романтичною. Вони ледь не забули про те, що планувати зробити посуд. Тарас і Надін багато цілувалися.

Побачення в фіналі "Холостяка" (скриншоти)

Актору та учасниці реаліті не одразу вдалося зробити з глини те, що вони планували. Але пара зовсім не сумувала, вони сміялися та жартували.

А потім вони вирішили змити з себе глину. Просто посеред яблуневого саду на них чекала ванна.

Фінал "Холостяка" (скриншот)

Спочатку Надін соромилася та навіть трохи ревнувала. Тарас визнав, що не очікував такої реакції. Але потім пара забула, що поруч з ними хтось є, і вони, як сказав актор, "розчинилися один в одному". Просто під час цього почався літній дощ.

Побачення Надін з Тарасом (скриншоти)

"Це один з найприємніших моментів в цьому проєкті", - сказав Тарас.

Після цього герой та фіналістка вирушили на вечерю в готель. Цимбалюк зробив Головчук багато компліментів, вони пили шампанське і багато говорили. У кожній кульці, з якою актор зустрічав модель на початку побачення, були папірці з питанням. І він приніс їх на вечерю.

Тарас і Надін у фіналі "Холостяка" (скриншот)

На думку "Холостяка", іноді модель ховалася за поцілунками та жартами, особливо коли вони починали говорити про щось серйозне. Тарас розповів, що він боявся показувати справжні емоції на проєкті, а Надін зізналася, що на початку реаліті вона також мала такі ж думки.

Модель була розгубленою. Вона не могла відповісти, що вона уявляє, коли чує про щасливі стосунки, близькість, або ж що має робити чоловік, аби подарувати їй радість. Актор це миттєво "зчитував". Тарас розумів, що Надін боїться бути відвертою, адже від кожного її слово залежить його рішення в фіналі.

Надін Головчук (скриншот)

"Таке враження, що Надін все чекає, що якщо вона в теорії виграє проєкт, от тоді вона розкриється", - зауважив Цимбалюк.

В цілому, розмова йшла важко. Учасниця обережно відповідала на всі питання, зокрема про те, чи важливо для неї, аби партнер її забезпечував. Цимбалюк сказав, що у майбутньому, якщо він все ж будуватиме стосунки саме з Надін, то повернеться до усіх цих тем, адже так і не зрозумів всі її відповіді.

Потім актор здивував фіналістку. Напередодні він питав у Надін, яким вона бачить весілля своєї мрії. А згодом Тарас згенерував мрії моделі.

Весілля за описом Надін (скриншот)

Також артист показав, яким бачить весілля саме він. Виявилося, їхні уявлення про церемонію дуже різні.

Весілля за описом Тараса (скриншот)

Але модель зазначила, що вони все одно можуть знайти компроміс. Після цього вони вирушили до спальні та продовжили розмову в ліжку.

Фінал "Холостяка" (скриншот)

"Мені подобається, як я себе відчуваю з тобою", - сказала учасниця.

На цьому їхнє побачення закінчилося.