ua en ru
Пт, 26 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Останнє побачення Надін з Цимбалюком: пристрасний фінал "Холостяка" зірвав усі маски

П'ятниця 26 грудня 2025 21:21
UA EN RU
Останнє побачення Надін з Цимбалюком: пристрасний фінал "Холостяка" зірвав усі маски Цимбалюк і Головчук (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Фінал "Холостяка", який вийшов 26 грудня, вийшов пристрасним та романтичним. Спочатку Тарас Цимбалюк несподівано попрощався з Ірочкою, а потім запросив фіналісток (Настю та Надін) на індивідуальні побачення.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляцію "Холостяка".

Яким було фінальне побачення Цимбалюка з Надін

Тарас та дівчата вирушили до Львова. Саме там він зустрінеться з учасницями та ухвалить доленосне рішення.

І першою на побачення з Цимбалюком пішла Надін. Актор вигадав цікавий формат. Він відтворив їхнє знайомство, коли модель зателефонувала йому і одразу зачарувала своїм голосом.

Останнє побачення Надін з Цимбалюком: пристрасний фінал &quot;Холостяка&quot; зірвав усі маскиЗнайомство Надін і Тараса (скриншот)

На локації були червоні кульки, які мала знайти учасниця. Паралельно з цим вона розмовляла з Тарасом телефоном.

Останнє побачення Надін з Цимбалюком: пристрасний фінал &quot;Холостяка&quot; зірвав усі маскиТарас Цимбалюк (скриншот)

Коли Надін все ж зустрілася з актором, вони пішли шукати кульки разом. Кожна з них допомагала їм побачити всі цікаві скульптури на локації.

Останнє побачення Надін з Цимбалюком: пристрасний фінал &quot;Холостяка&quot; зірвав усі маскиТарас і Надін (скриншот)

Під час розмови з`ясувалося, що "Холостяк" забув, де саме відбувся його перший поцілунок з Надін. Втім, модель не ображалася, але все одно сумувала - вона зрозуміла, що це їхнє останнє побачення на проєкті.

Тарас вирішив здійснити мрію учасницю, яку вона озвучила на одному з побачень. Надін казала, що хоче щось зробити на гончарному колі.

Останнє побачення Надін з Цимбалюком: пристрасний фінал &quot;Холостяка&quot; зірвав усі маскиГоловчук і Цимбалюк (скриншот)

Атмосфера була максимально романтичною. Вони ледь не забули про те, що планувати зробити посуд. Тарас і Надін багато цілувалися.

Побачення в фіналі "Холостяка" (скриншоти)

Актору та учасниці реаліті не одразу вдалося зробити з глини те, що вони планували. Але пара зовсім не сумувала, вони сміялися та жартували.

А потім вони вирішили змити з себе глину. Просто посеред яблуневого саду на них чекала ванна.

Останнє побачення Надін з Цимбалюком: пристрасний фінал &quot;Холостяка&quot; зірвав усі маскиФінал "Холостяка" (скриншот)

Спочатку Надін соромилася та навіть трохи ревнувала. Тарас визнав, що не очікував такої реакції. Але потім пара забула, що поруч з ними хтось є, і вони, як сказав актор, "розчинилися один в одному". Просто під час цього почався літній дощ.

Побачення Надін з Тарасом (скриншоти)

"Це один з найприємніших моментів в цьому проєкті", - сказав Тарас.

Після цього герой та фіналістка вирушили на вечерю в готель. Цимбалюк зробив Головчук багато компліментів, вони пили шампанське і багато говорили. У кожній кульці, з якою актор зустрічав модель на початку побачення, були папірці з питанням. І він приніс їх на вечерю.

Останнє побачення Надін з Цимбалюком: пристрасний фінал &quot;Холостяка&quot; зірвав усі маскиТарас і Надін у фіналі "Холостяка" (скриншот)

На думку "Холостяка", іноді модель ховалася за поцілунками та жартами, особливо коли вони починали говорити про щось серйозне. Тарас розповів, що він боявся показувати справжні емоції на проєкті, а Надін зізналася, що на початку реаліті вона також мала такі ж думки.

Модель була розгубленою. Вона не могла відповісти, що вона уявляє, коли чує про щасливі стосунки, близькість, або ж що має робити чоловік, аби подарувати їй радість. Актор це миттєво "зчитував". Тарас розумів, що Надін боїться бути відвертою, адже від кожного її слово залежить його рішення в фіналі.

Останнє побачення Надін з Цимбалюком: пристрасний фінал &quot;Холостяка&quot; зірвав усі маскиНадін Головчук (скриншот)

"Таке враження, що Надін все чекає, що якщо вона в теорії виграє проєкт, от тоді вона розкриється", - зауважив Цимбалюк.

В цілому, розмова йшла важко. Учасниця обережно відповідала на всі питання, зокрема про те, чи важливо для неї, аби партнер її забезпечував. Цимбалюк сказав, що у майбутньому, якщо він все ж будуватиме стосунки саме з Надін, то повернеться до усіх цих тем, адже так і не зрозумів всі її відповіді.

Потім актор здивував фіналістку. Напередодні він питав у Надін, яким вона бачить весілля своєї мрії. А згодом Тарас згенерував мрії моделі.

Останнє побачення Надін з Цимбалюком: пристрасний фінал &quot;Холостяка&quot; зірвав усі маскиВесілля за описом Надін (скриншот)

Також артист показав, яким бачить весілля саме він. Виявилося, їхні уявлення про церемонію дуже різні.

Останнє побачення Надін з Цимбалюком: пристрасний фінал &quot;Холостяка&quot; зірвав усі маскиВесілля за описом Тараса (скриншот)

Але модель зазначила, що вони все одно можуть знайти компроміс. Після цього вони вирушили до спальні та продовжили розмову в ліжку.

Останнє побачення Надін з Цимбалюком: пристрасний фінал &quot;Холостяка&quot; зірвав усі маскиФінал "Холостяка" (скриншот)

"Мені подобається, як я себе відчуваю з тобою", - сказала учасниця.

На цьому їхнє побачення закінчилося.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Холостяк Новини шоу-бізнесу Тарас Цимбалюк Зірки шоу-бізнесу
Новини
Зеленський висунув умову для референдуму щодо мирного плану Трампа
Зеленський висунув умову для референдуму щодо мирного плану Трампа
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну