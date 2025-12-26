Побачення з "вогником": Настя вразила Цимбалюка відвертістю у фіналі "Холостяка"

Останнє побачення Насті й Тараса Цимбалюка у фінальному випуску "Холостяка" вийшло дійсно запалив. Актор підготував для дівчини особливий сюрприз.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляцію фінального випуску "Холостяка".

Побачення Насті з Тарасом

Актор хотів запросити учасницю на риболовлю, адже вона її дуже любить. Але він спробував зробити побачення більш романтичним, а тому вигадав цікавий квест. Вони мали спіймати всі кульки, які плавали в озері.

Настя і Тарас (скриншот)

Вони збирали кульки на човні, цілувалися та говорили. Настя зізналася, що вона хвилювалася. Але Тарас спробував зробити все, аби дівчина розслабилася.

Половинкіна й Цимбалюк (скриншот)

Потім вони вирушили на вечерю. Виявилося, Тарас підготував для Насті ті ж питання, які ставив Надін. Він хотів порівняти відповіді дівчат.

Папірці з питанням не налякали учасницю. Вона прямо казала, що думає про розподіл фінансів у стосунках, та вразила актора щирістю.

Настя і Тарас (скриншоти)

Вони говорили про спільні спогади, ділилися думками щодо стосунків, вирішення суперечок. А ще Настя і Тарас погодилися з тим, що між закоханими завжди мають бути щирі розмови, не лише про щось гарне, а й про проблеми.

Фіналістка розповіла, що готова відмовитися від частини своїх амбіцій заради родини. Вона мріє про дітей та шлюб, а тому може піти на це заради кохання. А сам Тарас сказав, що не хоче, аби його жінка повністю жертвувала своїми інтересами та мріями.

"Мені подобаються харизматичні жінки, цікаві, такі як Настя Половинкіна", - сказав герой реаліті.

Тарас і Настя (скриншот)

Тарас порівнював Настю з Надін та визнав, що це побачення було більш змістовним, адже він почув більше глибоких відповідей. А потім він запропонував "додати вогню" зустрічі - розставити навколо місця вечері факели.

"Дуже крутий день, дякую тобі", - сказала Настя, а потім побачила, що позаду неї цікавий вогняний напис.

Фінал "Холостяка" (скриншот)

Пізніше Цимбалюк запросив дівчину в СПА. Там вони вирішили зробити один одному скрабування та масаж. Настя трохи зашарілася, адже мусила залишитися лише у купальнику.

Першим масаж вирішив зробити актор, Насті сподобалося. Вони сміялися, фліртували, а ще говорили про почуття. Цимбалюк прямо сказав, що йому приємно проводити з час з учасницею.

Тарас і Настя (скриншот)

Потім масаж робила фіналістка. Втім, він швидко закінчився. Побачення дійсно було з "вогником", після цього вони почали цілуватися та ніби забули, що навколо них були камери.

Цимбалюк і Половинкіна (скриншот)

За словами Насті, вона розуміла, що це останнє побачення на проєкті, а тому вона вирішила "отримувати насолоду на 100%".

"Це була якась інша Настя. І емоції, які я відчув з Настею, вони теж змінилися", - сказав Тарас.

Далі вони пішли в душ, де продовжили цілуватися й обійматися. Цимбалюк визнав, що між ними не залишалося якихось кордонів. І це йому подобалося.

Своє побачення вони продовжили у готельному номері, в спальні. Для Насті актор також згенерував зображення весілля, яке вона йому описала.

Весілля за описом Насті (скриншот)

Фіналістка мріяла про церемонію та свято, яке тривало б два дні. Розповідь Насті вразила Тараса, а його ідеї також їй сподобалися.

Побачення закінчилося на максимально романтичній ноті. Настя прямо сказала, що закохана у Тараса.