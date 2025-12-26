Тарас Цымбалюк выбрал победительницу "Холостяка": кто она

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию "Холостяка".

Финал "Холостяка"

На последней Церемонии роз Тарас нервничал. Он признал, что ему очень трудно определяться. Актер вспоминал все свидания с участницами. Он колебался, но все же должен был сделать выбор.

Обручальное кольцо в руках "Холостяка" (скриншот)

На встречу с Цымбалюком Настя пришла в белоснежном платье. Кстати, в соцсетях писали, что участница, которая выбирает на финал именно белый цвет, чаще всего побеждает.

Настя в финале "Холостяка" (скриншот)

Но в этом сезоне "примета" проверить не получилось. Надин также была в белом платье.

Надин на финале "Холостяка" (скриншот)

"Чувствую эту ответственность... Это будет ужас для девушки, для меня. Не верилось, что так будет... Сегодня, видимо, побеждает волнение... Но решение принято", - сказал Тарас Григорию Решетнику прямо перед финалом проекта.

Цымбалюк в финале "Холостяка" (скриншот)

Когда Тарас встретил Надин, то рассказал, что сразу почувствовал к ней притяжение. А Насте он говорил, что с ней действительно можно любить эту жизнь.

"Ты очень нежная и ранимая. Но и очень сильная. В тебе есть страсть и внутреннее спокойствие, и внешняя красота, и внутренняя глубина", - признался Цымбалюк в разговоре с Надин.

Также он отметил, что почувствовал сексуальную энергию от Насти. А вот у Надин он заметил еще и импульсивность, иногда ее поступки казались ему резкими. Впрочем, это не перечеркивало его чувства.

"Часто я не чувствовал от тебя инициативы... Для меня это ключ... Поэтому я говорю тебе спасибо, но прости", - сказал Тарас Насте и попрощался с ней.

Девушка расплакалась. Прощание было тяжелым и грустным.

А победительницей "Холостяка" стала Надин. Именно она покорила сердце Тараса и получила от него обручальное кольцо.

"Любовь - это прыжок в неизвестность. Я не могу тебе дать никаких гарантий. Но я готов совершить с тобой этот прыжок... Хочу, чтобы это стало началом нашей истории, - сказал Цымбалюк Головчук.

Каким был последний эпизод "Холостяка"

В начале Тарас провел день с каждой из девушек. На тот момент на проекте оставались Ирочка, Надин и Настя. Участницы сделали важный выбор и определились, какой будет их встреча с актером. И после этого Цымбалюк отправил домой Ирочку.

Затем он отправился на свидание с Надин. Пара много целовалась, но актер почувствовал, что модель не полностью открылась. Участница не отвечала на все вопросы Тараса и заметно волновалась.

А на свидании с Настей между ней и Тарасом вспыхнуло настоящее пламя. Страсти бушевали, участница стала совсем другой и призналась, что влюбилась в актера.