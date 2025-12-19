ua en ru
Тімур Мірошниченко ледь не став Холостяком: чому не склалося

П'ятниця 19 грудня 2025 22:22
Тімур Мірошниченко ледь не став Холостяком: чому не склалося Тімур Мірошниченко (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Тімур Мірошниченко приголомшив відвертим зізнанням про свою кар'єру. Як з'ясувалося, свого часу він проходив кастинг в шоу "Холостяк".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Мірошниченка для YouTube-каналу Мирослави Мандзюк.

Як Мірошниченко ходив на кастинг "Холостяка"

Розповідаючи про проби, які так і не завершилися участю в проєктах, ведучий згадав романтичне реаліті. Одного разу його запросили спробувати себе в ролі головного героя шоу.

"Я не пам'ятаю, який це був рік, але Холостяком тоді став Іраклі", - пригадав Мірошниченко.

Вочевидь, мова йшла про Іраклі Макацарію, який був головним героєм шостого сезону.

На запитання, чому того року участь у проєкті для нього не склалася, Тімур відповів просто - обрали іншого кандидата.

"Я не знаю, скільки там етапів було. Я був на своєму етапі. І добре, що не попав", - зазначив він.

Тімур Мірошниченко ледь не став Холостяком: чому не склалося Тімур Мірошниченко про невдалі кастинги (скриншот)

Що думає про "Холостяк"

Він чесно зізнався, що не вірить у можливість побудови стосунків в межах такого формату, адже "це шоу". Водночас вважає, що участь в ньому може бути корисною для розбудови особистого бренду.

Своє рішення долучитися до кастингу Мірошниченко пояснив бажанням вийти із зони комфорту. Він погоджується майже на всі кастинги, навіть якщо розуміє, що не буде працювати в проєкті.

"Зараз мене все влаштовує в моєму житті та в моїй роботі, але якщо мене кличуть на якийсь кастинг, то піду. Люди ж чомусь хочуть мене там побачити", - поділився він.


Нагадаємо, Тімур Мірошниченко щасливо одружений з адвокаткою Інною. Пара разом виховує чотирьох дітей, двоє з яких - прийомні.

Він вже багато років є коментатором пісенного конкурсу "Євробачення", а також активно веде різноманітні телевізійні шоу.

