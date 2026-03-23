Такого не чекали: Магучіх та ще четверо українців вивели збірну в топ-5 ЧС-2026

Національна збірна України з легкої атлетики тріумфально завершила чемпіонат світу-2026 у приміщенні. Попри мінімальне представництво у складі лише п'яти атлетів, "синьо-жовті" продемонстрували феноменальну ефективність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт World Athletics.
Усі нагороди українці вибороли в одній дисципліні – стрибках у висоту.
Головною зіркою змагань знову стала Ярослава Магучіх, яка підтвердила статус найкращої на планеті, здобувши вже четверту медаль у кар'єрі на рівні зимових ЧС. Перемога в Торуні зробила Магучіх найтитулованішою українською легкоатлеткою в історії чемпіонатів світу у приміщенні. Тепер у її активі повний комплект нагород та статус дворазової чемпіонки (2022, 2026).
Компанію Ярославі на п'єдесталі склала Юлія Левченко, яка виборола срібну нагороду.
Юлія Левченко та Ярослава Магучіх на п'єдесталі ЧС-2026 (фото: x.com/WorldAthletics)
Справжню сенсацію створив Олег Дорощук. Він приніс країні перше чоловіче "золото" за останні 12 років, повернувши Україну в еліту світових стрибків.
Олег Дорощук (фото: x.com/WorldAthletics)
Цей чемпіонат став для України знаковим з кількох причин:
Без нагород лишилися дебютанти змагань у бігу на 60 м з бар'єрами Олег Кукота та Дмитро Багінський, які завершили змагання на етапах кваліфікації.
За підсумками турніру Україна розділила четверту сходинку з Португалією, випередивши такі потужні легкоатлетичні країни, як Іспанія, Нідерланди та Польща. Загальний медальний залік прогнозовано виграла команда США.
Медальний залік ЧС-2026, топ-10:
