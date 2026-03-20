"Повернути цю радість зайняло багато часу": Левченко зворушила зізнанням після "срібла" ЧС-2026

Срібна призерка в стрибках у висоту світової першості в приміщенні Юлія Левченко зізналася, що головною перемогою в Торуні для неї став не сам результат, а подолання тривалої внутрішньої кризи та повернення любові до спорту.

"Була б задоволена будь-яким результатом"

За словами Юлії, під час фіналу вона свідомо відсторонилася від думок про медалі, зосередившись на власних відчуттях. Пошук емоційної рівноваги після низки невдач виявився для спортсменки складнішим завданням, ніж сама підготовка до турніру.

"Просто робила свою справу. Намагалася насолоджуватись. Це абсолютно не залежало від тієї висоти, яку я взяла. Знала, що вийду і буду задоволена будь-яким результатом, бо дійсно повернути оцю радість до стрибків і до змагань – це займало в мене дуже багато часу", - зазначила Левченко.

Спортсменка додала, що була готова прийняти будь-який сценарій розвитку подій: "Розуміла: якщо медаль має бути моя, то так і буде, а якщо ні, то нічого страшного, працюємо далі".

Опора у вірі та підтримці

Левченко висловила глибоку вдячність вболівальникам та своїй тренерці Ірині Пустовойт. Саме здатність наставниці знаходити потрібні слова допомогла Юлії вистояти у важкі часи – після кількох складних сезонів, в яких вона залишалася поза п'єдесталом топ-змагань.

"Я дуже дякую всім, хто мене підтримує і підтримував. Незалежно від результатів – я це відчуваю. Це дійсно дало мені таку мотивацію і змогу рухатись далі. Де знаходжу внутрішню опору? У собі, у підтримці – в усьому треба знаходити. Головне мати віру всередині, і тоді все буде чудово", - резюмувала віце-чемпіонка світу.

Нагадаємо, Юлія Левченко виборола "срібло" ЧС-2026 з результатом 1.99 метра, поступившись лише співвітчизниці Ярославі Магучіх. Це перша нагорода Юлії на світових першостях у приміщенні.