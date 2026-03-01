Викинув Бубку з еліти: грецький атлет переписав історію стрибків з жердиною (відео)
Бронзовий призер Олімпіади-2024 Еммануїл Караліс із Греції продемонстрував феноменальний результат, який радикально змінив список найкращих стрибунів із жердиною в історії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт World Athletics.
Другий найкращий
Подія сталася на чемпіонаті Греції з легкої атлетики в приміщеннях. 26-річний атлет на очах у домашньої публіки зумів підкорити планку на висоті 6 метрів 17 сантиметрів. Цей успіх став справжньою сенсацією, адже Караліс покращив свій особистий рекорд одразу на 9 сантиметрів.
Завдяки цьому результату грек офіційно став другим найкращим стрибуном із жердиною в історії змагань у приміщенні, поступившись лише недосяжному шведу Арману Дюплантісу.
Бубка вилетів з топ-3
Грецький атлет став лише третім спортсменом в історії, якому вдалося перевершити легендарні показники українця Сергія Бубки (6,15 м у приміщенні та 6,14 м на відкритому повітрі).
Тепер ієрархія найкращих результатів у приміщенні виглядає так:
- Арман Дюплантіс (Швеція) – 6,27 м (світовий рекорд)
- Еммануїл Караліс (Греція) – 6,17 м
- Рено Лавіллені (Франція) – 6,16 м
- Сергій Бубка (Україна) — 6,15 м
Що відомо про Караліса
Еммануїл Караліс – один із найяскравіших представників нової хвилі легкої атлетики. Окрім бронзової медалі Олімпійських ігор-2024 у Парижі, він неодноразово ставав призером чемпіонатів Європи. Стрибок на 6,17 м фактично вводить його до "пантеону найвеличніших", роблячи головним конкурентом Дюплантіса в майбутньому сезоні.
Нагадаємо, що абсолютний світовий рекорд у цій дисципліні (на відкритих стадіонах) також належить Арману Дюплантісу і становить 6,30 м.
Раніше ми розповіли, як Магучіх здолала Левченко та Геращенко в зірковому протистоянні на ЧУ.