Золотий стрибок Магучіх на ЧС-2026: відео переможної спроби та перші емоції чемпіонки

Українська зірка стрибків у висоту Ярослава Магучіх тріумфально повернула собі звання чемпіонки світу у приміщенні. На п'єдестал вона піднялася разом зі співвітчизницею Юлією Левченко, яка здобула "срібло".

Особлива мотивація та психологічний тиск

Ярослава зізналася, що їхала на чемпіонат світу в польський Торунь з чітким наміром вибороти саме золоту нагороду. За її словами, ключовим моментом фіналу став психологічний тиск на позначці 2.01 метра, коли одразу чотири суперниці демонстрували високий рівень.

"Розуміла, що треба стрибати все з першої спроби. Особливо після 1.99 м, коли чотири дівчини взяли висоту. Я знала: 2.01 м треба підкорювати одразу, бо помилка може коштувати "золота". Я стрибнула і виграла, от так просто", - сказала Магучіх у коментарі "Суспільному Спорт".

Також чемпіонка зазначила, що попри перемогу, бачить простір для вдосконалення. Особливу мотивацію Ярославі додало те, що останні чотири місяці вона провела в Україні, що допомогло їй відновитися морально.

Найтитулованіша в історії України

Перемога в Торуні зробила Ярославу Магучіх найтитулованішою українською легкоатлеткою в історії чемпіонатів світу у приміщенні. Тепер у її активі повний комплект нагород та статус дворазової чемпіонки (2022, 2026).

Найтитулованіші українці на ЧС у приміщенні:

Ярослава Магучіх (стрибки у висоту) – 2 "золото" + 1 "срібло" + 1 "бронза" = 4 нагороди Наталія Добринська (п'ятиборство) – 1+2+0 = 3 Олександр Багач (штовхання ядра) – 1+1+1 = 3 Юрій Білоног (штовхання ядра) – 1+0+2 = 3

Тріумф українок

Фінал у Торуні став справжнім тріумфом української школи стрибків. Ярослава Магучіх стала єдиною, хто подолав планку на висоті 2.01 м. Ще одну нагороду до скарбнички збірної додала Юлія Левченко, яка з результатом 1.99 м виборола "срібло", розділивши його з австралійкою Ніколою Оліслагерс та сербкою Ангеліною Топіч.

