Підкорив з першої спроби: як Олег Дорощук переграв усіх опонентів у драматичному фіналі ЧС

Український легкоатлет Олег Дорощук виборов золоту нагороду на світовій першості в Торуні. Це перша перемога такого рівня в кар’єрі спортсмена, яка перервала 12-річне очікування України на медаль у цій дисципліні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Шлях до вершини в Торуні

Для Олега Дорощука нинішній чемпіонат світу став третім у кар’єрі.

Після четвертого місця у 2024 році (2.24 м) та п’ятої позиції минулого року (2.28 м), українець зумів продемонструвати максимальний результат.

У фінальному секторі Дорощуку протистояли 11 конкурентів, серед яких зіркові представники Південної Кореї, Чехії та Ямайки.

Вирішальною стала позначка 2.26 м, після якої боротьбу за нагороди продовжила лише половина учасників.

Дорощук, корейський стрибун Ву Санхьок та ямаєць Реймонд Річардс до цього моменту долали планку без жодної помилки.

Драматична розв’язка за "золото"

Переломним моментом фіналу стала висота 2.30 м. Олег Дорощук підкорив її з першої спроби, що одразу вивело його в лідери змагань.

Аналогічний результат зміг показати лише мексиканець Ерік Портільйо.

Доля чемпіонства вирішувалася на висоті 2.33 м. Оскільки ця позначка не підкорилася жодному зі спортсменів, переможця визначали за кількістю використаних спроб на попередніх етапах.

Завдяки ідеальній серії стрибків золота медаль дісталася українцю.

ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні. Стрибки у висоту (чоловіки):

Олег Дорощук (Україна) - 2.30 м Ерік Портільйо (Мексика) - 2.30 м Реймонд Річардс (Ямайка) - 2.26 м Ву Санхьок (Республіка Корея) - 2.26 м

Значення перемоги для українського спорту

Тріумф Дорощука став знаковим для національної збірної одразу з кількох причин:

Це перша нагорода України у чоловічому секторі стрибків у висоту на зимових ЧС з 2014 року, коли срібло здобув Андрій Проценко.

Олег Дорощук тепер володіє титулами чинного чемпіона світу та чемпіона Європи (титул здобуто у 2025 році) у приміщенні одночасно.

Це 11-та золота медаль в історії виступів України на чемпіонатах світу в приміщенні.

На поточному турнірі в Торуні це вже третя нагорода для української команди. Раніше в жіночих стрибках у висоту "золото" виборола Ярослава Магучіх, а "срібло" - Юлія Левченко.