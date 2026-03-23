Такого не ждали: Магучих и еще четверо украинцев вывели сборную в топ-5 ЧМ-2026

Триумф на высоте

Все награды украинцы завоевали в одной дисциплине - прыжках в высоту.

Главной звездой соревнований вновь стала Ярослава Магучих, которая подтвердила статус лучшей на планете, получив уже четвертую медаль в карьере на уровне зимних ЧМ. Победа в Торуни сделала Магучих самой титулованной украинской легкоатлеткой в истории чемпионатов мира в помещении. Теперь в ее активе полный комплект наград и статус двукратной чемпионки (2022, 2026).

Компанию Ярославе на пьедестале составила Юлия Левченко, которая завоевала серебряную награду.

Юлия Левченко и Ярослава Магучих на пьедестале ЧМ-2026 (фото: x.com/WorldAthletics)

Настоящую сенсацию сотворил Олег Дорощук. Он принес стране первое мужское "золото" за последние 12 лет, вернув Украину в элиту мировых прыжков.

Олег Дорощук (фото: x.com/WorldAthletics)

Рекордные показатели за десятилетие

Этот чемпионат стал для Украины знаковым по нескольким причинам:

Три награды (2 золотые и 1 серебряная) - это количественный рекорд за последние 12 лет (на ЧМ-2014 были два "серебра" и одна "бронза"). Эффективность: Из пяти заявленных атлетов трое вернулись домой с медалями.

Без наград остались дебютанты соревнований в беге на 60 м с барьерами Олег Кукота и Дмитрий Багинский, которые завершили соревнования на этапах квалификации.

Украина в медальном зачете

По итогам турнира Украина разделила четвертую строчку с Португалией, опередив такие мощные легкоатлетические страны, как Испания, Нидерланды и Польша. Общий медальный зачет прогнозируемо выиграла команда США.

Медальный зачет ЧМ-2026, топ-10: