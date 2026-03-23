Такого не ждали: Магучих и еще четверо украинцев вывели сборную в топ-5 ЧМ-2026

Национальная сборная Украины по легкой атлетике триумфально завершила чемпионат мира-2026 в помещении. Несмотря на минимальное представительство в составе всего пяти атлетов, "сине-желтые" продемонстрировали феноменальную эффективность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт World Athletics.
Все награды украинцы завоевали в одной дисциплине - прыжках в высоту.
Главной звездой соревнований вновь стала Ярослава Магучих, которая подтвердила статус лучшей на планете, получив уже четвертую медаль в карьере на уровне зимних ЧМ. Победа в Торуни сделала Магучих самой титулованной украинской легкоатлеткой в истории чемпионатов мира в помещении. Теперь в ее активе полный комплект наград и статус двукратной чемпионки (2022, 2026).
Компанию Ярославе на пьедестале составила Юлия Левченко, которая завоевала серебряную награду.
Юлия Левченко и Ярослава Магучих на пьедестале ЧМ-2026 (фото: x.com/WorldAthletics)
Настоящую сенсацию сотворил Олег Дорощук. Он принес стране первое мужское "золото" за последние 12 лет, вернув Украину в элиту мировых прыжков.
Олег Дорощук (фото: x.com/WorldAthletics)
Этот чемпионат стал для Украины знаковым по нескольким причинам:
Без наград остались дебютанты соревнований в беге на 60 м с барьерами Олег Кукота и Дмитрий Багинский, которые завершили соревнования на этапах квалификации.
По итогам турнира Украина разделила четвертую строчку с Португалией, опередив такие мощные легкоатлетические страны, как Испания, Нидерланды и Польша. Общий медальный зачет прогнозируемо выиграла команда США.
Медальный зачет ЧМ-2026, топ-10:
