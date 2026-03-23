Такого не чекали: Магучіх та ще четверо українців вивели збірну в топ-5 ЧС-2026

11:31 23.03.2026 Пн
2 хв
Збірна України з мізерним складом фінішувала серед лідерів світового легкоатлетичного форуму
aimg Андрій Костенко
Такого не чекали: Магучіх та ще четверо українців вивели збірну в топ-5 ЧС-2026 Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)

Національна збірна України з легкої атлетики тріумфально завершила чемпіонат світу-2026 у приміщенні. Попри мінімальне представництво у складі лише п'яти атлетів, "синьо-жовті" продемонстрували феноменальну ефективність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт World Athletics.

Тріумф на висоті

Усі нагороди українці вибороли в одній дисципліні – стрибках у висоту.

Головною зіркою змагань знову стала Ярослава Магучіх, яка підтвердила статус найкращої на планеті, здобувши вже четверту медаль у кар'єрі на рівні зимових ЧС. Перемога в Торуні зробила Магучіх найтитулованішою українською легкоатлеткою в історії чемпіонатів світу у приміщенні. Тепер у її активі повний комплект нагород та статус дворазової чемпіонки (2022, 2026).

Компанію Ярославі на п'єдесталі склала Юлія Левченко, яка виборола срібну нагороду.

Юлія Левченко та Ярослава Магучіх на п'єдесталі ЧС-2026 (фото: x.com/WorldAthletics)

Справжню сенсацію створив Олег Дорощук. Він приніс країні перше чоловіче "золото" за останні 12 років, повернувши Україну в еліту світових стрибків.

Олег Дорощук (фото: x.com/WorldAthletics)

Рекордні показники за десятиліття

Цей чемпіонат став для України знаковим з кількох причин:

  • Найкращий залік за 20 років: 4-те місце у світі – це найвищий результат з ЧС-2006, де Україна була третьою.
  • Медальний врожай: Три нагороди (2 золоті та 1 срібна) – це кількісний рекорд за останні 12 років (на ЧС-2014 були два "срібла" і одна "бронза").
  • Ефективність: З п'яти заявлених атлетів троє повернулися додому з медалями.

Без нагород лишилися дебютанти змагань у бігу на 60 м з бар'єрами Олег Кукота та Дмитро Багінський, які завершили змагання на етапах кваліфікації.

Україна в медальному заліку

За підсумками турніру Україна розділила четверту сходинку з Португалією, випередивши такі потужні легкоатлетичні країни, як Іспанія, Нідерланди та Польща. Загальний медальний залік прогнозовано виграла команда США.

Медальний залік ЧС-2026, топ-10:

  1. США – 5 "золото" + 7 "срібло" + 6 "бронза" = 18 медалей
  2. Велика Британія – 4 + 0 + 0 = 4
  3. Італія – 3 + 2 + 0 = 5
  4. Україна – 2 + 1 + 0 = 3
  5. Португалія – 2 + 1 + 0 = 3
  6. Іспанія – 1 + 2 + 2 = 5
  7. Нідерланди – 1 + 2 + 1 = 4
  8. Бельгія – 1 + 2 + 0 = 3
  9. Польща – 1 + 1 + 2 = 4
  10. Швейцарія – 1 + 1 + 1 = 3

Раніше ми розповіли, як Магучіх здолала Левченко та Геращенко в зірковому протистоянні на ЧУ.

Дизель вже по 90 гривень? Популярні АЗС підняли ціни на пальне за вихідні
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
