Такого не чекали: Магучіх та ще четверо українців вивели збірну в топ-5 ЧС-2026

Національна збірна України з легкої атлетики тріумфально завершила чемпіонат світу-2026 у приміщенні. Попри мінімальне представництво у складі лише п'яти атлетів, "синьо-жовті" продемонстрували феноменальну ефективність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт World Athletics .

Тріумф на висоті

Усі нагороди українці вибороли в одній дисципліні – стрибках у висоту.

Головною зіркою змагань знову стала Ярослава Магучіх, яка підтвердила статус найкращої на планеті, здобувши вже четверту медаль у кар'єрі на рівні зимових ЧС. Перемога в Торуні зробила Магучіх найтитулованішою українською легкоатлеткою в історії чемпіонатів світу у приміщенні. Тепер у її активі повний комплект нагород та статус дворазової чемпіонки (2022, 2026).

Компанію Ярославі на п'єдесталі склала Юлія Левченко, яка виборола срібну нагороду.

Юлія Левченко та Ярослава Магучіх на п'єдесталі ЧС-2026 (фото: x.com/WorldAthletics)

Справжню сенсацію створив Олег Дорощук. Він приніс країні перше чоловіче "золото" за останні 12 років, повернувши Україну в еліту світових стрибків.

Олег Дорощук (фото: x.com/WorldAthletics)

Рекордні показники за десятиліття

Цей чемпіонат став для України знаковим з кількох причин:

Найкращий залік за 20 років: 4-те місце у світі – це найвищий результат з ЧС-2006, де Україна була третьою.

Медальний врожай: Три нагороди (2 золоті та 1 срібна) – це кількісний рекорд за останні 12 років (на ЧС-2014 були два "срібла" і одна "бронза").

Ефективність: З п'яти заявлених атлетів троє повернулися додому з медалями.

Без нагород лишилися дебютанти змагань у бігу на 60 м з бар'єрами Олег Кукота та Дмитро Багінський, які завершили змагання на етапах кваліфікації.

Україна в медальному заліку

За підсумками турніру Україна розділила четверту сходинку з Португалією, випередивши такі потужні легкоатлетичні країни, як Іспанія, Нідерланди та Польща. Загальний медальний залік прогнозовано виграла команда США.

Медальний залік ЧС-2026, топ-10: