Такого не чекали: Магучіх та ще четверо українців вивели збірну в топ-5 ЧС-2026
Національна збірна України з легкої атлетики тріумфально завершила чемпіонат світу-2026 у приміщенні. Попри мінімальне представництво у складі лише п'яти атлетів, "синьо-жовті" продемонстрували феноменальну ефективність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт World Athletics.
Тріумф на висоті
Усі нагороди українці вибороли в одній дисципліні – стрибках у висоту.
Головною зіркою змагань знову стала Ярослава Магучіх, яка підтвердила статус найкращої на планеті, здобувши вже четверту медаль у кар'єрі на рівні зимових ЧС. Перемога в Торуні зробила Магучіх найтитулованішою українською легкоатлеткою в історії чемпіонатів світу у приміщенні. Тепер у її активі повний комплект нагород та статус дворазової чемпіонки (2022, 2026).
Компанію Ярославі на п'єдесталі склала Юлія Левченко, яка виборола срібну нагороду.
Юлія Левченко та Ярослава Магучіх на п'єдесталі ЧС-2026 (фото: x.com/WorldAthletics)
Справжню сенсацію створив Олег Дорощук. Він приніс країні перше чоловіче "золото" за останні 12 років, повернувши Україну в еліту світових стрибків.
Олег Дорощук (фото: x.com/WorldAthletics)
Рекордні показники за десятиліття
Цей чемпіонат став для України знаковим з кількох причин:
- Найкращий залік за 20 років: 4-те місце у світі – це найвищий результат з ЧС-2006, де Україна була третьою.
- Медальний врожай: Три нагороди (2 золоті та 1 срібна) – це кількісний рекорд за останні 12 років (на ЧС-2014 були два "срібла" і одна "бронза").
- Ефективність: З п'яти заявлених атлетів троє повернулися додому з медалями.
Без нагород лишилися дебютанти змагань у бігу на 60 м з бар'єрами Олег Кукота та Дмитро Багінський, які завершили змагання на етапах кваліфікації.
Україна в медальному заліку
За підсумками турніру Україна розділила четверту сходинку з Португалією, випередивши такі потужні легкоатлетичні країни, як Іспанія, Нідерланди та Польща. Загальний медальний залік прогнозовано виграла команда США.
Медальний залік ЧС-2026, топ-10:
- США – 5 "золото" + 7 "срібло" + 6 "бронза" = 18 медалей
- Велика Британія – 4 + 0 + 0 = 4
- Італія – 3 + 2 + 0 = 5
- Україна – 2 + 1 + 0 = 3
- Португалія – 2 + 1 + 0 = 3
- Іспанія – 1 + 2 + 2 = 5
- Нідерланди – 1 + 2 + 1 = 4
- Бельгія – 1 + 2 + 0 = 3
- Польща – 1 + 1 + 2 = 4
- Швейцарія – 1 + 1 + 1 = 3
