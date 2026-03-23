Такого не ждали: Магучих и еще четверо украинцев вывели сборную в топ-5 ЧМ-2026
Национальная сборная Украины по легкой атлетике триумфально завершила чемпионат мира-2026 в помещении. Несмотря на минимальное представительство в составе всего пяти атлетов, "сине-желтые" продемонстрировали феноменальную эффективность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт World Athletics.
Триумф на высоте
Все награды украинцы завоевали в одной дисциплине - прыжках в высоту.
Главной звездой соревнований вновь стала Ярослава Магучих, которая подтвердила статус лучшей на планете, получив уже четвертую медаль в карьере на уровне зимних ЧМ. Победа в Торуни сделала Магучих самой титулованной украинской легкоатлеткой в истории чемпионатов мира в помещении. Теперь в ее активе полный комплект наград и статус двукратной чемпионки (2022, 2026).
Компанию Ярославе на пьедестале составила Юлия Левченко, которая завоевала серебряную награду.
Юлия Левченко и Ярослава Магучих на пьедестале ЧМ-2026 (фото: x.com/WorldAthletics)
Настоящую сенсацию сотворил Олег Дорощук. Он принес стране первое мужское "золото" за последние 12 лет, вернув Украину в элиту мировых прыжков.
Олег Дорощук (фото: x.com/WorldAthletics)
Рекордные показатели за десятилетие
Этот чемпионат стал для Украины знаковым по нескольким причинам:
- Лучший зачет за 20 лет: 4-е место в мире - это самый высокий результат с ЧМ-2006, где Украина была третьей.
- Медальный урожай: Три награды (2 золотые и 1 серебряная) - это количественный рекорд за последние 12 лет (на ЧМ-2014 были два "серебра" и одна "бронза").
- Эффективность: Из пяти заявленных атлетов трое вернулись домой с медалями.
Без наград остались дебютанты соревнований в беге на 60 м с барьерами Олег Кукота и Дмитрий Багинский, которые завершили соревнования на этапах квалификации.
Украина в медальном зачете
По итогам турнира Украина разделила четвертую строчку с Португалией, опередив такие мощные легкоатлетические страны, как Испания, Нидерланды и Польша. Общий медальный зачет прогнозируемо выиграла команда США.
Медальный зачет ЧМ-2026, топ-10:
- США - 5 "золото" + 7 "серебро" + 6 "бронза" = 18 медалей
- Великобритания - 4 + 0 + 0 = 4
- Италия - 3 + 2 + 0 = 5
- Украина - 2 + 1 + 0 = 3
- Португалия - 2 + 1 + 0 = 3
- Испания - 1 + 2 + 2 = 5
- Нидерланды - 1 + 2 + 1 = 4
- Бельгия - 1 + 2 + 0 = 3
- Польша - 1 + 1 + 2 = 4
- Швейцария - 1 + 1 + 1 = 3
