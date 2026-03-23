ua en ru
Пн, 23 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Такого не ждали: Магучих и еще четверо украинцев вывели сборную в топ-5 ЧМ-2026

11:31 23.03.2026 Пн
2 мин
Сборная Украины со скудным составом финишировала среди лидеров мирового легкоатлетического форума
aimg Андрей Костенко
Такого не ждали: Магучих и еще четверо украинцев вывели сборную в топ-5 ЧМ-2026 Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)

Национальная сборная Украины по легкой атлетике триумфально завершила чемпионат мира-2026 в помещении. Несмотря на минимальное представительство в составе всего пяти атлетов, "сине-желтые" продемонстрировали феноменальную эффективность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт World Athletics.

Читайте также: Выкинул Бубку из элиты: греческий атлет переписал историю прыжков с шестом

Триумф на высоте

Все награды украинцы завоевали в одной дисциплине - прыжках в высоту.

Главной звездой соревнований вновь стала Ярослава Магучих, которая подтвердила статус лучшей на планете, получив уже четвертую медаль в карьере на уровне зимних ЧМ. Победа в Торуни сделала Магучих самой титулованной украинской легкоатлеткой в истории чемпионатов мира в помещении. Теперь в ее активе полный комплект наград и статус двукратной чемпионки (2022, 2026).

Компанию Ярославе на пьедестале составила Юлия Левченко, которая завоевала серебряную награду.

Юлия Левченко и Ярослава Магучих на пьедестале ЧМ-2026 (фото: x.com/WorldAthletics)

Настоящую сенсацию сотворил Олег Дорощук. Он принес стране первое мужское "золото" за последние 12 лет, вернув Украину в элиту мировых прыжков.

Олег Дорощук (фото: x.com/WorldAthletics)

Рекордные показатели за десятилетие

Этот чемпионат стал для Украины знаковым по нескольким причинам:

  • Лучший зачет за 20 лет: 4-е место в мире - это самый высокий результат с ЧМ-2006, где Украина была третьей.
  • Медальный урожай: Три награды (2 золотые и 1 серебряная) - это количественный рекорд за последние 12 лет (на ЧМ-2014 были два "серебра" и одна "бронза").
  • Эффективность: Из пяти заявленных атлетов трое вернулись домой с медалями.

Без наград остались дебютанты соревнований в беге на 60 м с барьерами Олег Кукота и Дмитрий Багинский, которые завершили соревнования на этапах квалификации.

Украина в медальном зачете

По итогам турнира Украина разделила четвертую строчку с Португалией, опередив такие мощные легкоатлетические страны, как Испания, Нидерланды и Польша. Общий медальный зачет прогнозируемо выиграла команда США.

Медальный зачет ЧМ-2026, топ-10:

  1. США - 5 "золото" + 7 "серебро" + 6 "бронза" = 18 медалей
  2. Великобритания - 4 + 0 + 0 = 4
  3. Италия - 3 + 2 + 0 = 5
  4. Украина - 2 + 1 + 0 = 3
  5. Португалия - 2 + 1 + 0 = 3
  6. Испания - 1 + 2 + 2 = 5
  7. Нидерланды - 1 + 2 + 1 = 4
  8. Бельгия - 1 + 2 + 0 = 3
  9. Польша - 1 + 1 + 2 = 4
  10. Швейцария - 1 + 1 + 1 = 3

Ранее мы рассказали, как Магучих одолела Левченко и Геращенко в звездном противостоянии на ЧУ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Легкая атлетика Чемпионат мира Сборная Украины Ярослава Магучих
