Таблиця коефіцієнтів УЄФА: яке місце України після успіху "Шахтаря" та вильоту "Динамо"

Останні результати у Лізі коференцій

Донецький "Шахтар" здобув важливу перемогу на Мальті, обігравши "Хамрун Спартанс" (2:0). Цей результат гарантував команді місце у плей-офф Ліги конференцій та наблизив до прямого виходу в 1/8 фіналу. В останньому турі "гірникам" достатньо й нічиєї в домашньому матчі з хорватською "Рієкою".

Натомість "Динамо" програло на виїзді італійській "Фіорентині" (1:2) та остаточно втратило шанси на продовження боротьби у ЛК. Матч заключного туру проти вірменського "Ноа" для киян не матиме турнірного значення.

Перемога й бонуси від "Шахтаря"

Українська скарбничка вже поповнилася бонусами за вихід "Шахтаря" в плей-офф.

Команда Арди Турана здобула 2 бали за перемогу та 1.625 бонусного бала. У таблиці коефіцієнтів це дало Україні 0.906 бала.

Бонус може зрости, якщо "гірники" завершать основний етап вище. Максимально можливі:

4 бали за перше місце

+0.5 бала за прямий вихід у 1/8 фіналу.

Загалом у сезоні-2025/26 Україна набрала 5.656 бала, що відповідає 15-му місцю серед усіх асоціацій.

У 5-річному рейтингу, за результатами якого й формують представництво країни в єврокубках, Україна має 23.256 бала та утримує 25-ту позицію.

Надія на "гірників"

Заключний тур групового етапу Ліги конференцій має величезне значення для України. Перемога "Шахтаря" може додати до таблиці ще 1.22 бала.

Це серйозний шанс піднятися вище у боротьбі за місце у топ-22. Саме воно дозволить чемпіону УПЛ у сезоні-2027/28 стартувати у кваліфікації ЛЧ з другого раунду, а не з першого.

Додамо також, що у клубному рейтингу УЄФА "Шахтар" піднявся на 47-му позицію, а "Динамо" посідає 115-те місце.