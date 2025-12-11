"Динамо" знову провалило єврокубки: четверта поразка і критичне становище в Лізі конференцій

Київське "Динамо" на виїзді поступилося "Фіорентині" в п’ятому турі Ліги конференцій УЄФА, пропустивши вирішальний гол у середині другого тайму. Поразка у Флоренції стала вже четвертою для чемпіона України в єврокубковому сезоні.

Кияни грали під керівництвом нового тренера

Поєдинок у столиці Тоскани став першим єврокубковим матчем для виконуючого обов’язки головного тренера Ігоря Костюка. Він тимчасово очолив команду після відставки Олександра Шовковського, яка відбулася після поразки від "Омонії" у четвертому турі.

Перед зустріччю з "Фіорентиною" кияни мали лише одну перемогу у групі, здобуту над "Зриньски". Інші три матчі завершилися поразками від "Омонії", "Самсунспора" та "Крістал Пеласу".

"Фіорентина" також підійшла до гри із кадровими змінами: у листопаді керівництво клубу звільнило Стефано Піолі та призначило новим тренером Паоло Ванолі.

Хід матчу: ранній гол італійців, камбек "Динамо" та вирішальний момент Гудмундссона

Першу небезпеку створили господарі, і вже на 18-й хвилині відкрили рахунок. Правий оборонець Додо подав до штрафного майданчика, де Мойзе Кін виграв боротьбу та пробив головою повз Руслан Нещерета.

Наприкінці першого тайму "Фіорентина" була близькою до того, щоб подвоїти перевагу, але удар Аміра Річардсона пройшов поруч зі стійкою.

Після перерви "Динамо" додало у швидкості й змогло зрівняти рахунок. На 55-й хвилині Олександр Піхальонок врозріз знайшов Микола Михайленка, а центральний півзахисник реалізував вихід один на один із Давідом де Хеа.

Однак господарі знову вийшли вперед. На 74-й хвилині Нещерет витягнув складний удар Майкла Кіна, але на добиванні першим опинився Альберт Гудмундссон, який і встановив фінальний результат.

Останні хвилини: тиск київського клубу, заміни та змарновані нагоди

У кінцівці зустрічі "Динамо" суттєво підсилило атаку. На поле з’явилися Андрій Ярмоленко, Костянин Вівчаренко, Шола Огундана та Олександр Яцик. На 90-й хвилині Ярмоленко пробивав головою після скидки Аліу Тіаре, однак м’яч пройшов поруч зі стійкою.

Суддя компенсував чотири хвилини, але зрівняти рахунок киянам так і не вдалося.