Оновлений рейтинг ФІФА: на якому місці завершує рік жіноча збірна України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Хто в топі світового рейтингу

Лідером списку залишається Іспанія, яка закриває 2025 рік на першій позиції.

Суттєвий прогрес продемонструвала Німеччина, якій вдалось піднятися на два рядки після успішних матчів Ліги націй. Водночас найбільше втратила Швеція, опустившись на дві позиції.

Рейтинг жіночих збірних ФІФА, топ-10

(1). Іспанія (2). США (5). Німеччина (4). Англія (3). Швеція (7). Бразилія (6). Франція (8). Японія (10). КНДР (9). Канада

Результати України

Українська збірна зберегла попередню позицію – 34 місце. Серед європейських команд "синьо-жовті" – 23-ті.

З моменту публікації попереднього рейтингу українська команда провела чотири товариські матчі:

перемога над Словаччиною (2:1)

нічия з Румунією (1:1)

нічия зі Шотландією (1:1)

перемога над Австрією (3:2)

Хто поруч з Україною в рейтингу

33. Сербія

34. Україна

35. Нова Зеландія

36. В'єтнам

Що далі

Перші офіційні зустрічі в новому сезоні збірна України проведе 3 та 7 березня у межах відбору на чемпіонат світу-2027.

Суперниками стануть дві топові команди світу – Англія та Іспанія.