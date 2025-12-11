"Шахтар" обіграв "Хамрун" і достроково забезпечив вихід у плей-офф Ліги конференцій

Донецький "Шахтар" здобув важливу перемогу над мальтійським "Хамрун Спартанс" у передостанньому турі основного етапу Ліги конференцій УЄФА. Матч завершився з рахунком 2:0, а український клуб достроково вийшов у плей-офф турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Нервовий перший тайм і ключові заміни

Матч, який відбувся у межах передостаннього туру групового етапу, розпочався для української команди доволі напружено. "Шахтар", який підійшов до зустрічі з трьома перемогами та однією поразкою, мав намір закріпити свій успіх.

Однак перша половина гри видалася для "гірників" складною. На 19-й хвилині захист "Шахтаря" змушений був відбивати небезпечний простріл від Рафаеля Компрі.

Український клуб лише раз серйозно відповів, коли вінгер Лукас Феррейра пробив прямо в руки голкіперу "Хамруна" на 25-й хвилині.

Команди пішли на перерву за нульового рахунку, при цьому "Шахтар" допускав багато помилок і не створював достатньо гольових моментів.

Варто зазначити, що "Хамрун" уже вдруге в цьому єврокубковому сезоні протистояв українському клубу - раніше мальтійці зустрічалися з "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів, де перемогу здобули кияни.

Перелом гри у другому таймі

Ситуація на полі кардинально змінилася після відновлення гри. "Шахтар" різко перехопив ініціативу, що швидко призвело до двох забитих м'ячів у ворота господарів поля.

На 61-й хвилині лівий захисник Іраклі Азаров виконав простріл у карний майданчик, який головою замкнув нападник Лука Мейрелліш - 1:0.

Вже на 64-йхвилині, буквально за три хвилини донеччани подвоїли свою перевагу. Після пасу правого вінгера Педріньйо півзахисник Ісаке Сілва ударом у правий кут воріт встановив остаточний рахунок - 2:0.

До кінця матчу "гірники" повністю контролювали хід поєдинку і впевнено довели його до переможного завершення.

Турнірна ситуація

Завдяки цій перемозі "Шахтар" набрав 12 очок і піднявся на другу позицію в турнірній таблиці. Головний підсумок - український клуб достроково забезпечив собі участь у плей-офф Ліги конференцій.

Для прямого виходу до 1/8 фіналу турніру "Шахтарю" необхідний лише один крок. Заключний матч основного раунду "гірники" проведуть наступного четверга, 18 грудня, проти хорватської "Рієки".

Для того, щоб уникнути додаткового раунду плей-офф і гарантувати собі місце в 1/8 фіналу, донецькій команді буде достатньо зіграти внічию.