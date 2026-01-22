Світоліна зіграє з росіянкою, Кіченок - проти топ-суперниць: коли матчі українок на Australian Open
Українські тенісистки Еліна Світоліна та Надія Кіченок 23 січня проведуть чергові поєдинки на Australian Open у Мельбурні. Розповідаємо, коли та проти кого зіграють українки.
Де і коли зіграють українці - повідомляє РБК-Україна.
Світоліна проти Шнайдер: перший очний поєдинок
Еліна Світоліна, яка посіяна під 12-м номером, проведе матч третього раунду проти Діани Шнайдер. Це буде дебютна зустріч тенісисток на кортовому покритті.
На шляху до цієї стадії українка продемонструвала переконливу гру, здолавши у попередніх турах іспанку Крістіну Букшу та представницю Польщі Лінду Клімовічову.
Початок зустрічі заплановано орієнтовно на 10:00 за київським часом. Гра відбудеться третім запуском після завершення протистояння Гофф та Баптист.
Надія Кіченок у парному розряді
У секторі парних змагань Надія Кіченок у тандемі з японкою Макото Ніномією спробує подолати опір потужного дуету Еллен Перес (Австралія) та Демі Схюрс (Нідерланди). Суперниці мають статус восьмих сіяних турніру.
Українсько-японська пара вийде на корт №7 другим запуском. Орієнтовний час початку - 03:30 ранку.
Нагадаємо, що в першому колі Кіченок та Ніномія вибили з боротьби австралійський тандем Джонс/Шарма.
Юніорський десант у Мельбурні
Окрім виступів дорослих атлетів, стала відома заявка українців на юніорський Australian Open, що стартує 26 січня. У чоловічій сітці виступить Микита Білозерцев (17 років).
Жіночий юніорський турнір представлять одразу три українки:
- Антоніна Сушкова (17 років);
- Софія Бєлінська (14 років), яка минулого сезону стала фіналісткою Вімблдону U14;
- Поліна Скляр (15 років), яка пробилася в основу через сито кваліфікації, розгромивши суперниць із Японії та Туреччини.
