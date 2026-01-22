ua en ru
Світоліна зіграє з росіянкою, Кіченок - проти топ-суперниць: коли матчі українок на Australian Open

Четвер 22 січня 2026 12:40
UA EN RU
Світоліна зіграє з росіянкою, Кіченок - проти топ-суперниць: коли матчі українок на Australian Open Еліна Світолна (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Надія Кіченок 23 січня проведуть чергові поєдинки на Australian Open у Мельбурні. Розповідаємо, коли та проти кого зіграють українки.

Де і коли зіграють українці - повідомляє РБК-Україна.

Світоліна проти Шнайдер: перший очний поєдинок

Еліна Світоліна, яка посіяна під 12-м номером, проведе матч третього раунду проти Діани Шнайдер. Це буде дебютна зустріч тенісисток на кортовому покритті.

На шляху до цієї стадії українка продемонструвала переконливу гру, здолавши у попередніх турах іспанку Крістіну Букшу та представницю Польщі Лінду Клімовічову.

Початок зустрічі заплановано орієнтовно на 10:00 за київським часом. Гра відбудеться третім запуском після завершення протистояння Гофф та Баптист.

Надія Кіченок у парному розряді

У секторі парних змагань Надія Кіченок у тандемі з японкою Макото Ніномією спробує подолати опір потужного дуету Еллен Перес (Австралія) та Демі Схюрс (Нідерланди). Суперниці мають статус восьмих сіяних турніру.

Українсько-японська пара вийде на корт №7 другим запуском. Орієнтовний час початку - 03:30 ранку.

Нагадаємо, що в першому колі Кіченок та Ніномія вибили з боротьби австралійський тандем Джонс/Шарма.

Юніорський десант у Мельбурні

Окрім виступів дорослих атлетів, стала відома заявка українців на юніорський Australian Open, що стартує 26 січня. У чоловічій сітці виступить Микита Білозерцев (17 років).

Жіночий юніорський турнір представлять одразу три українки:

  • Антоніна Сушкова (17 років);
  • Софія Бєлінська (14 років), яка минулого сезону стала фіналісткою Вімблдону U14;
  • Поліна Скляр (15 років), яка пробилася в основу через сито кваліфікації, розгромивши суперниць із Японії та Туреччини.

Раніше ми повідомляли, про підсумки українок першого кола парного розряду на Australian Open.

Також читайте, хто став суперником збірної України у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

