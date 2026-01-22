Українки на Australian Open: підсумки першого кола парного розряду
Українка Даяна Ястремська припинила боротьбу на Australian Open-2026 після поразки у стартовому матчі парного розряду. Натомість Надія Кіченок разом із Макото Ніномією успішно подолала перше коло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.
Невдалий старт Ястремської у парному турнірі
Даяна Ястремська, яка виступала у дуеті з американкою Алішею Паркс, не змогла подолати перший раунд парного розряду Відкритого чемпіонату Австралії.
Українсько-американська пара поступилася 16 сіяним Го Ханьюй з Китаю та Крістіні Младенович із Франції.
Матч у Мельбурні тривав 1 годину 21 хвилину і завершився поразкою Ястремської та Паркс у двох сетах - 4:6, 3:6.
За поєдинок дует виконав три ейси, припустився двох подвійних помилок та реалізував три з дев’яти брейкпойнтів.
Таким чином Ястремська остаточно завершила свої виступи на Australian Open-2026, адже раніше вибула і з одиночного розряду, програвши у першому колі румунці Єлені Габріелі Русе.
Успіх Кіченок і Ніномії у першому колі
На відміну від Ястремської, позитивно стартувала в парному турнірі Надія Кіченок. 33-річна українка разом із японкою Макото Ніномією впевнено обіграла австралійський дует Астра Шарма / Емерсон Джонс, які отримали вайлд-кард.
Зустріч тривала менше години і завершилася перемогою українсько-японської пари з рахунком 6:4, 6:2. Кіченок та Ніномія реалізували чотири з семи брейкпойнтів і вийшли до другого кола змагань.
У наступному раунді на них чекає протистояння з восьмим сіяним дуетом Еллен Перес (Австралія) / Демі Схурс (Нідерланди).
Хто продовжує боротьбу серед українок
В одиночному розряді Australian Open-2026 серед українських тенісисток у турнірі залишається лише Еліна Світоліна.
У третьому колі вона зіграє проти сіяної "нейтральної" росіянки Діани Шнайдер.
Раніше ми повідомляли, що Марта Костюк знялася з турніру пар в Австралії через травму.
Також читайте, хто став суперником збірної України у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.