Українки на Australian Open: підсумки першого кола парного розряду

Українка Даяна Ястремська припинила боротьбу на Australian Open-2026 після поразки у стартовому матчі парного розряду. Натомість Надія Кіченок разом із Макото Ніномією успішно подолала перше коло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

Невдалий старт Ястремської у парному турнірі

Даяна Ястремська, яка виступала у дуеті з американкою Алішею Паркс, не змогла подолати перший раунд парного розряду Відкритого чемпіонату Австралії.

Українсько-американська пара поступилася 16 сіяним Го Ханьюй з Китаю та Крістіні Младенович із Франції.

Матч у Мельбурні тривав 1 годину 21 хвилину і завершився поразкою Ястремської та Паркс у двох сетах - 4:6, 3:6.

За поєдинок дует виконав три ейси, припустився двох подвійних помилок та реалізував три з дев’яти брейкпойнтів.

Таким чином Ястремська остаточно завершила свої виступи на Australian Open-2026, адже раніше вибула і з одиночного розряду, програвши у першому колі румунці Єлені Габріелі Русе.

Успіх Кіченок і Ніномії у першому колі

На відміну від Ястремської, позитивно стартувала в парному турнірі Надія Кіченок. 33-річна українка разом із японкою Макото Ніномією впевнено обіграла австралійський дует Астра Шарма / Емерсон Джонс, які отримали вайлд-кард.

Зустріч тривала менше години і завершилася перемогою українсько-японської пари з рахунком 6:4, 6:2. Кіченок та Ніномія реалізували чотири з семи брейкпойнтів і вийшли до другого кола змагань.

У наступному раунді на них чекає протистояння з восьмим сіяним дуетом Еллен Перес (Австралія) / Демі Схурс (Нідерланди).

Хто продовжує боротьбу серед українок

В одиночному розряді Australian Open-2026 серед українських тенісисток у турнірі залишається лише Еліна Світоліна.

У третьому колі вона зіграє проти сіяної "нейтральної" росіянки Діани Шнайдер.