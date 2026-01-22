ua en ru
Чт, 22 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Українки на Australian Open: підсумки першого кола парного розряду

Четвер 22 січня 2026 10:04
UA EN RU
Українки на Australian Open: підсумки першого кола парного розряду Даяна Ястремська (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українка Даяна Ястремська припинила боротьбу на Australian Open-2026 після поразки у стартовому матчі парного розряду. Натомість Надія Кіченок разом із Макото Ніномією успішно подолала перше коло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

Невдалий старт Ястремської у парному турнірі

Даяна Ястремська, яка виступала у дуеті з американкою Алішею Паркс, не змогла подолати перший раунд парного розряду Відкритого чемпіонату Австралії.

Українсько-американська пара поступилася 16 сіяним Го Ханьюй з Китаю та Крістіні Младенович із Франції.

Матч у Мельбурні тривав 1 годину 21 хвилину і завершився поразкою Ястремської та Паркс у двох сетах - 4:6, 3:6.

За поєдинок дует виконав три ейси, припустився двох подвійних помилок та реалізував три з дев’яти брейкпойнтів.

Таким чином Ястремська остаточно завершила свої виступи на Australian Open-2026, адже раніше вибула і з одиночного розряду, програвши у першому колі румунці Єлені Габріелі Русе.

Успіх Кіченок і Ніномії у першому колі

На відміну від Ястремської, позитивно стартувала в парному турнірі Надія Кіченок. 33-річна українка разом із японкою Макото Ніномією впевнено обіграла австралійський дует Астра Шарма / Емерсон Джонс, які отримали вайлд-кард.

Зустріч тривала менше години і завершилася перемогою українсько-японської пари з рахунком 6:4, 6:2. Кіченок та Ніномія реалізували чотири з семи брейкпойнтів і вийшли до другого кола змагань.

У наступному раунді на них чекає протистояння з восьмим сіяним дуетом Еллен Перес (Австралія) / Демі Схурс (Нідерланди).

Хто продовжує боротьбу серед українок

В одиночному розряді Australian Open-2026 серед українських тенісисток у турнірі залишається лише Еліна Світоліна.

У третьому колі вона зіграє проти сіяної "нейтральної" росіянки Діани Шнайдер.

Раніше ми повідомляли, що Марта Костюк знялася з турніру пар в Австралії через травму.

Також читайте, хто став суперником збірної України у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Даяна Ястремська
Новини
Зеленський летить у Давос для зустрічі з Трампом
Зеленський летить у Давос для зустрічі з Трампом
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів