Свитолина сыграет с россиянкой, Киченок - против топ-соперниц: когда матчи украинок на Australian Open
Украинские теннисистки Элина Свитолина и Надежда Киченок 23 января проведут очередные поединки на Australian Open в Мельбурне. Рассказываем, когда и против кого сыграют украинки.
Где и когда сыграют украинцы - сообщает РБК-Украина.
Свитолина против Шнайдер: первый очный поединок
Элина Свитолина, которая посеяна под 12-м номером, проведет матч третьего раунда против Дианы Шнайдер. Это будет дебютная встреча теннисисток на кортовом покрытии.
На пути к этой стадии украинка продемонстрировала убедительную игру, одолев в предыдущих турах испанку Кристину Букшу и представительницу Польши Линду Климовичову.
Начало встречи запланировано ориентировочно на 10:00 по киевскому времени. Игра состоится третьим запуском после завершения противостояния Гофф и Баптист.
Надежда Киченок в парном разряде
В секторе парных соревнований Надежда Киченок в тандеме с японкой Макото Ниномией попытается преодолеть сопротивление мощного дуэта Эллен Перес (Австралия) и Деми Схюрс (Нидерланды). Соперницы имеют статус восьмых сеяных турнира.
Украинско-японская пара выйдет на корт №7 вторым запуском. Ориентировочное время начала - 03:30 утра.
Напомним, что в первом круге Киченок и Ниномия выбили из борьбы австралийский тандем Джонс/Шарма.
Юниорский десант в Мельбурне
Кроме выступлений взрослых атлетов, стала известна заявка украинцев на юниорский Australian Open, который стартует 26 января. В мужской сетке выступит Никита Белозерцев (17 лет).
Женский юниорский турнир представят сразу три украинки:
- Антонина Сушкова (17 лет);
- София Белинская (14 лет), которая в прошлом сезоне стала финалисткой Уимблдона U14;
- Полина Скляр (15 лет), которая пробилась в основу через сито квалификации, разгромив соперниц из Японии и Турции.
Ранее мы сообщали, об итогах украинок первого круга парного разряда на Australian Open.
Также читайте, кто стал соперником сборной Украины в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.