Впевнена Світоліна, сумний рекорд Костюк та закономірність від Ястремської: українки на АО 2026

Три найкращі тенісистки України – Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська – провели поєдинки першого кола в основному турнірі Відкритого чемпіонату Австралії.

Незручна румунка для Ястремської

Першою з наших тенісисток на корт вийшла Ястремська. 27-ма ракетка світу грала проти румунки Єлени-Габріели Русе. Суперниця значно поступається Даяні у рейтингу (79-та у світі), проте є дуже незручною для неї. У попередніх чотирьох зустрічах Русе неодмінно перемагала Ястремську.

На жаль, сумна традиція не зламалася й цього разу. Українка поступилася в двох сетах – 4:6, 5:7. У другому сеті Даяна була близькою до камбеку, відігравши чотири матч-пойнти та зрівнявши рахунок з 1:5 до 5:5, однак вирішальний гейм залишився за суперницею.

Це третій виліт Ястремської в першому колі Australian Open у кар'єрі (після 2022 та 2023 років). Два роки тому вона встановила національний рекорд, дійшовши до півфіналу турніру.

Світоліна: камбек і домінація

Лідерка українського тенісу впевнено подолала стартове коло. Першою суперницею 12-ї ракетки світу стала іспанка Крістіна Букша (WTA 51).

У стартовому сеті українка поступалася з рахунком 1:3, однак зуміла зробити брейк і зрівняти рахунок – 3:3. Після ще одного гейму на подачі іспанки Еліна повністю перехопила ініціативу та виграла партію – 6:4.

У другому сеті Світоліна одразу реалізувала два брейки та повела 4:0. Дозволивши суперниці взяти лише один гейм, українка спокійно довела матч до перемоги – 6:1.

Світоліна продовжила свою переможну серію після титулу на турнірі WTA 250 в Окленді – наразі вона налічує шість перемог поспіль від початку сезону-2026.

Для Еліни це вже 12-й вихід у друге коло Australian Open. Минулого року українка дійшла до чвертьфіналу змагань. У наступному раунді вона зіграє з переможницею матчу Лінда Клімовічова (Польща, WTA 134) – Франческа Джонс (Велика Британія, WTA 69).

Сумний рекорд Костюк

Костюк (WTA 20) поступилася француженці Ельзі Жакемо (WTA 58) у матчі, який увійшов в історію Australian Open. Поєдинок тривав 3 години 24 хвилини, і вперше в історії австралійського мейджору всі три сети завершилися тайбрейками.

У вирішальному сеті за рахунку 5:6 на власній подачі Костюк зазнала падіння та отримала ушкодження щиколотки. Попри біль, українка змогла перевести гру на тайбрейк і відігралася з 1:5, однак поступилася – 7:10.

Це перший випадок з 2021 року, коли Костюк не змогла пройти перше коло Australian Open. Вона продовжить виступи у парному розряді разом із кривдницею Ястремської – румункою Русе.

Хто ще гратиме в першому колі

У продовжені стартового раунду на корти у Мельбурні вийдуть ще три українські тенісистки: Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна.

Олійникова (WTA 90) зустрінеться з чинною чемпіонкою Australian Open – американкою Медісон Кіз (WTA 9).

Стародубцева (WTA 110) зіграє з Айлою Томлянович (Австралія, WTA 76).

Калініна (WTA 178) протистоятиме Ван Сіньюй (Китай, WTA 43).