Єдина з України: Світоліна впевнено обіграла дебютантку та вийшла у третє коло Australian Open

Середа 21 січня 2026 09:20
Єдина з України: Світоліна впевнено обіграла дебютантку та вийшла у третє коло Australian Open Еліна Світолна (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує боротьбу на кортах Australian Open-2026. У другому раунді престижного мейджору титулована одеситка не залишила шансів 21-річній представниці Польщі Лінді Клімовічовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Як пройшов матч у Мельбурні проти дебютантки

Старт зустрічі видався напруженим: суперниці йшли на рівних до самого кінця першої партії.

Світоліна змогла дотиснути опонентку лише у 12-му геймі, оформивши вирішальний брейк - 7:5.

Другий сет пройшов за повної домінації українки. Після обміну геймами на початку партії Еліна видала потужну серію, вигравши п'ять відрізків поспіль.

Матч тривав 1 годину 16 хвилин. Попри 24 невимушені помилки, Світоліна продемонструвала агресивну гру, виконавши 28 віннерів проти лише 14 у польки.

Перемога над Клімовічовою стала для Еліни вже сьомою поспіль у 2026 році. Нагадаємо, українка розпочала сезон із завоювання титулу на турнірі в Окленді.

Для Світоліної це вже 11-й вихід у третє коло Відкритого чемпіонату Австралії в кар'єрі та дев'ятий успіх поспіль на цій стадії.

Світоліна - остання надія України в одиночці

Цьогорічний розіграш австралійського мейджору став невтішним для українського вболівальника. Із шести представниць

України в основній сітці лише Світоліна змогла подолати стартовий бар'єр.

Інші п'ять тенісисток - Марта Костюк, Даяна Ястремська, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна - завершили виступи вже після першого кола.

Це найменша присутність українок у другому раунді турніру за останні п'ять років.

Наступною суперницею Еліни стане 23-тя сіяна Діана Шнайдер, яка виступає у "нейтральному" статусі. Раніше тенісистки на професійному корті не перетиналися.

Раніше ми повідомляли, що Марта Костюк знялася з турніру пар в Австралії через травму.

Також читайте, хто став суперником збірної України у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

