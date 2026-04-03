Суд і конфіскація: Усик отримав жорсткий ультиматум від промоутера

12:11 03.04.2026 Пт
Френк Воррен перейшов до відкритих погроз і вимагає примусово відібрати в українця титул WBC
aimg Андрій Костенко
Олександр Усик (фото: Getty Images)

Олександр Усик опинився перед загрозою судового позову. Команда офіційного претендента за лінією WBC налаштована рішуче: вимагає або негайної битви, або конфіскації чемпіонського титулу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing Scene.

Читайте також: "Не зрозуміли, чого вони хочуть": Вайлдер звинуватив команду Усика у зриві мегабою

Юридична петля для чемпіона

Британський промоутер Френк Воррен, який представляє інтереси непереможеного німця Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО), заявив, що час добровільних захистів для Усика вичерпано. За його словами, українець намагається ухилитися від зустрічі з першим номером рейтингу WBC, обираючи видовищні, але не рейтингові поєдинки.

"Кабаєл – номер один у рейтингу WBC. Після травневого бою Усика проти Верховена у Єгипті ми вимагаємо призначення обов'язкового захисту. Я не збираюся з цим гратися: або бийся з Агітом, або звільняй титул. Якщо ні – ми подаємо в суд", - відрізав промоутер.

Стадіон або зал суду

Воррен наполягає, що потенційний бій Усик – Кабаєл – це подія рівня великого футбольного стадіону, на якій можна заробити мільйони.

Проте в планах українця цей опонент наразі не фігурує. Раніше Олександр заявив, що після травневого шоу він планує битися з переможцем поєдинку Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа та провести третій мегафайт проти Тайсона Ф'юрі.

Якщо ж WBC під тиском адвокатів Воррена призначить обов'язковий захист, Усик опиниться перед складним вибором. Відмова означатиме автоматичну втрату поясу WBC.

Сам Кабаєл, який став тимчасовим чемпіоном після перемоги над Чжаном Чжілеєм у 2025-му та захистив пояс у січні 2026 року, публічно відхилив пропозицію битися з молодим проспектом Мозесом Ітаумою.

"Ітаума – чудовий хлопець, але він провів лише два хороші бої. Спочатку я хочу бій із Усиком – такий план. Я хочу битися за повноцінний титул чемпіона світу", - цитує боксера DAZN.

Раніше Усик склав рейтинг, хто бив його найсильніше.

РФ атакує Україну з вечора і на ранок: які міста під вогнем та що відомо про наслідки
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої