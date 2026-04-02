"Не зрозуміли, чого вони хочуть": Вайлдер звинуватив команду Усика у зриві мегабою

19:41 02.04.2026 Чт
Замість битви з українським чемпіоном "Бронзовий бомбардувальник" проведе бій у Лондоні
aimg Андрій Костенко
"Не зрозуміли, чого вони хочуть": Вайлдер звинуватив команду Усика у зриві мегабою

Екс-чемпіон WBC Деонтей Вайлдер відкрито розповів про зрив поєдинку з Олександром Усиком та що саме завадило командам дійти згоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю боксера порталу Brunch Boxing.

"Не було повної картини"

Вайлдер (44-4-1, 43 КО) заявив, що переговори зайшли в глухий кут через повну відсутність конкретики з боку представників Усика. За словами американця, він так і не отримав чітких відповідей на базові організаційні питання.

"На жаль, у нас не вийшло зробити це у встановлені терміни. Ми намагалися зрозуміти, чого вони хочуть, де і коли планують провести бій. Але у них не було повної пропрацьованої картини, лише загальне бажання. Я вже віковий боєць і не можу просто сидіти й чекати, як молоді. Годинник цокає, на рахунку кожна секунда", - наголосив 40-річний Вайлдер.

Менеджер боксера Шеллі Фінкель підтвердив слова підопічного, додавши, що команда українця не запропонувала нічого, крім ідеї самого поєдинку, без жодних фінансових чи логістичних гарантій.

Бій ветеранів у Лондоні

Через затяжні та безрезультатні перемовини з українською стороною, Вайлдер вирішив не втрачати ігровий тонус. Він підписав контракт на поєдинок з іншим ветераном – 42-річним британцем Дереком Чісорою (36-13, 23 КО). Схватка відбудеться вже цієї суботи, 4 квітня, у Лондоні. Цікаво, що для обох боксерів це буде 50-й бій у кар'єрі.

Щодо Усика, він проведе добровільний захист титулу WBC 23 травня у єгипетській Гізі. Суперником стане "король кікбоксингу" – нідерландець Ріко Верховен.

Загроза для світу: генсек ООН попередив про розширення війни на Близькому Сході
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої