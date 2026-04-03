Суд и конфискация: Усик получил жесткий ультиматум от промоутера

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing Scene .

Юридическая петля для чемпиона

Британский промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы непобежденного немца Агита Кабаэла (27-0, 19 КО), заявил, что время добровольных защит для Усика исчерпано. По его словам, украинец пытается уклониться от встречи с первым номером рейтинга WBC, выбирая зрелищные, но не рейтинговые поединки.

"Кабаел - номер один в рейтинге WBC. После майского боя Усика против Верховена в Египте мы требуем назначения обязательной защиты. Я не собираюсь с этим играть: или дерись с Агитом, или освобождай титул. Если нет - мы подаем в суд", - отрезал промоутер.

Стадион или зал суда

Уоррен настаивает, что потенциальный бой Усик - Кабаел - это событие уровня большого футбольного стадиона, на котором можно заработать миллионы.

Однако в планах украинца этот оппонент пока не фигурирует. Ранее Александр заявил, что после майского шоу он планирует драться с победителем поединка Фабио Уордли - Даниэль Дюбуа и провести третий мегафайт против Тайсона Фьюри.

Если же WBC под давлением адвокатов Уоррена назначит обязательную защиту, Усик окажется перед сложным выбором. Отказ будет означать автоматическую потерю пояса WBC.

Сам Кабаел, который стал временным чемпионом после победы над Чжаном Чжилеем в 2025-м и защитил пояс в январе 2026 года, публично отклонил предложение драться с молодым проспектом Мозесом Итаумой.

"Итаума - отличный парень, но он провел только два хороших боя. Сначала я хочу бой с Усиком - таков план. Я хочу драться за полноценный титул чемпиона мира", - цитирует боксера DAZN.